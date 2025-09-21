Curado vero leader, D’Uffizi imprendibile. Milanese un metronomo, Gori ancora gol

Vitale 7 Sul doppio vantaggio rischia troppo sull’appoggio intercettato da Marchesi. Sono pochi i pericoli, ma con attenzione si fa trovare sempre pronto.

Alagna 6,5 Nel primo tempo soffre le incursioni e l’imprevedibilità di Cioffi. Nella ripresa prende le misure e contiene bene il suo diretto avversario. Notevole passo avanti anche per lui.

Curado 7,5 Il supporto aereo sugli sviluppi delle palle inattive è fondamentale per trovare subito il vantaggio. Annulla Di Carmine con una semplicità disarmante. Leader vero.

Nicoletti 7 Completa una coppia che sta permettendo alla linea difensiva di mantenere il record. Attualmente infatti l’Ascoli è l’unica squadra d’Europa a non aver subito neanche un gol.

Guiebre 6,5 Solita corsa incessante sulla corsia di sinistra e tanta intensità. Se dalle sue parti non è passato niente un motivo ci sarà.

Milanese 7,5 Ecco il metronomo del centrocampo dell’Ascoli. Tanti anche i palloni recuperati. Dal 27’ s.t. Ndoj 6,5 Raffredda il gioco e contribuisce a mettere il risultato in ghiacciaia prima del tempo.

Damiani 7 Affronta a testa alta tutti quelli che si trovano a transitare per le zone centrali del campo e spesso palleggia con grande personalità. Dal 26’ s.t. Bando 6,5 C’è spazio anche per lui nelle celebrazioni finali.

Del Sole 7 Nelle ripartenze a campo aperto crea più di un semplice pensiero sulla corsia di destra. È particolarmente ispirato e lo si vede fin dalle prime battute. Per i difensori diventa molto difficile soffiargli la sfera. Dal 1’ s.t. Pagliai 6,5 Schierato in posizione avanzata interpreta bene il ruolo, aggiungendo un bel contributo in fase di non possesso.

Rizzo Pinna 7,5 Prestazione esaltante, in pochi minuti serve l’assist per il vantaggio di Curado e sfiora il terzo gol. Crea scompiglio tra le maglie amaranto muovendosi alla perfezione tra le linee.

D’Uffizi 8 Rifinisce divinamente molti palloni ricevuti sulla trequarti. Il bellissimo gol di destro alla Del Piero sancisce la sua prestazione speciale condita anche dall’assist per Gori. Manda in tilt ogni singolo avversario. Dal 26’ s.t. Palazzino 6,5 Bravo nell’aiutare i compagni a difendere il risultato.

Gori 7,5 Una spina nel fianco costante per l’intera linea difensiva avversaria. Difende con sacrificio ogni singolo pallone e quando può non sbaglia un colpo. Chirurgico il diagonale del raddoppio e sempre minaccioso di testa. Dal 10’ s.t. Chakir 7 Con generosità si sacrifica per il bene della squadra.

All. Agostinone 7,5 (Tomei squalificato) Una partita preparata in maniera perfetta, approcciata con cura maniacale e stravinta sotto ogni punto di vista: palleggio, finalizzazione e soprattutto fase difensiva. Tutto impeccabile.

Arbitro Gauzolino 6,5 Non ci sono episodi dubbiosi da analizzare. Legge bene ogni singolo frangente dell’incontro.

Massimiliano Mariotti