De Santis nel mirino dei tifosi. Ascoli: faccia a faccia con la società

"De Santis via da Ascoli". È questo il coro che da alcune settimane si ripete sistematicamente in occasione delle gare del Picchio. Lunedì sera nel blitz all’hotel La Corte del Sole di Castel di Lama una rappresentanza del tifo organizzato ha avuto anche modo di ribadire in faccia il fermo concetto al diretto interessato. Un confronto civile ma estremamente deciso quello che si è sviluppato tra i sostenitori bianconeri e i vertici del club – presenti il presidente Neri, il direttore generale Verdone, il direttore sportivo Giannitti, ma non il patron Pulcinelli a causa di alcuni inderogabili impegni di lavoro all’estero – che si erano riuniti assieme al tecnico Castori per affrontare il tema legato al difficile momento e trovare possibili soluzioni. All’ex arbitro (in passato coinvolto nella nota vicenda di Calciopoli), fidato consigliere del patron Pucinelli e responsabile delle relazioni esterne ed istituzionali, è stato esplicitamente confermato che continuerà ad essere oggetto di ripetute contestazioni. Inoltre lo stesso sarebbe stato invitato a tenersi lontano dalle vicende che riguardano l’Ascoli sia dentro che fuori dal rettangolo verde. Nel corso dell’incontro i tifosi del Picchio avrebbero chiesto chiarimenti in merito alla situazione economica del club che nell’ultimo bilancio ha chiuso con una perdita di 6,6 milioni di euro. Inutile ribadire, così come il discorso vale anche per altri club di serie B, quanto sarebbe prezioso riuscire a mantenere la categoria per evitare al club di corso Vittorio Emanuele eventuali ripercussioni di carattere finanziario. L’obiettivo resta in salita. Tutt’altro che scontato. E per raggiungerlo sarà necessario macinare punti, magari portando a casa quel bottino utile per almeno provare a colmare il gap. L’eventualità playout non è affatto da scartare. Anche gli spareggi potrebbero costituire una via percorribile, seppur sofferta, per raggiungere ugualmente la sopravvivenza.

Adesso le attenzioni saranno tutte rivolte alla difficile trasferta di Genova. Al cospetto della Sampdoria di Pirlo i bianconeri nel posticipo di lunedì prossimo (avvio alle 20.30) saranno chiamati ad un’altra prestazione generosa. Allungare ulteriormente la scia positiva che ha visto il Picchio imbattuto nei 4 recenti turni costituirà un fattore decisivo per poi battere in casa il Lecco nel turno successivo. Scontato però ribadire quanto al Del Duca si dovrà cercare di ottenere quelle vittorie fondamentali per riuscire a rosicchiare terreno da chi precede in classifica. E gli appuntamenti rimasti tra le mura amiche vedranno gli arrivi, appunto di Lecco, Venezia, Modena, Cosenza e Pisa. Dopo il duello con i lombardi un altro snodo cruciale passerà per il Picco di La Spezia.

Massimiliano Mariotti