Del Sole, riuscito l’intervento al crociato

I bianconeri di Tomei anche ieri hanno proseguito la preparazione al Picchio Village. Il tecnico pescarese sabato contro il Bra (inizio alle 14,30) sconterà la quinta di sette giornate di squalifica. In panchina a sostituirlo sarà ancora il vice Agostinone. Sul campo la squadra ha lavorato per cercare di perfezionare qualche sbavatura mostrata a Sassari. Uno degli errori da non ripetere al Del Duca contro la formazione piemontese sarà quello legato all’approccio mentale. Al Vanni Sanna l’avvio impresso sul match, e poi mostrato per gran parte del primo tempo, non è stato il solito impatto al quale l’Ascoli ci aveva abituato. Fortunatamente le cose poi si sono messe bene in avvio di ripresa con il gol vittoria di Chakir.

Nella giornata di ieri invece l’esterno offensivo Del Sole si è sottoposto ad intervento chirurgico dopo la rottura del crociato avvenuta in casa contro il Pineto. A darne notizia è stato il club di corso Vittorio Emanuele con una nota ufficiale. "Questa mattina, presso la casa di cura Toniolo di Bologna – si legge -, l’attaccante bianconero Ferdinando Del Sole si è sottoposto all’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione è perfettamente riuscita e il calciatore, dopo le dimissioni, inizierà il percorso riabilitativo. A Nando l’abbraccio dell’Ascoli Calcio e di tutto il popolo bianconero con l’augurio di una pronta guarigione, nella certezza che continuerà a fornire il proprio contributo al gruppo anche fuori dal campo". Sei possibili mesi di stop che lo vedranno tornare a disposizione nella parte finale del campionato. Contro il Bra potrebbe essere nuovamente Silipo a sostituirlo in quella zona del campo.

A qualche giorno dal confronto Ettore Menicucci, direttore sportivo dei piemontesi, ha parlato di una serie di torti arbitrali che, a suo modo di vedere, stanno penalizzando i giallorossi. "Col Guidonia i ragazzi sono stati bravi e ci hanno creduto fino alla fine – commenta a Radio Sportiva -. Per noi è dura giocare sempre in trasferta con le partite in casa a Sestri Levante. In più spesso ci troviamo sempre sotto, a causa di rigori molto dubbi. Al Sivori sono già diventati tre. Ora gli episodi contro sono diventati tanti. Nessuno ha menzionato ad esempio il gol che ci è stato annullato a Gubbio. Il nostro girone è molto equilibrato. Speriamo di riuscire a fare il miracolo ad Ascoli e che sarà una bella partita. Siamo cresciuti tanto e non meritiamo questa classifica".

mas.mar.