Derby Ascoli-Sambenedettese 1-0: lo spettacolo dei tifosi per la partita che mancava da 39 anni

Ascoli, 26 ottobre 2025 - Chi non l'aveva mai vissuto se l'era immaginato così. Il derby Ascoli-Sambenedettese l'ha portato a casa la squadra bianconera grazie alla rete di Milanese nel primo tempo, ma lo spettacolo c'è stato prima, durante e dopo. "Chi ha giocato Ascoli-Samb non ha paura di niente" diceva Carlo Mazzone. Come dargli torto, vedendo in campo 22 giocatori dare tutto, con entrate al limite, un agonismo che solo una partita del genere può metterti in corpo.

L’entusiasmo bianconero in una Ascoli blindata

Stadio pieno di colori bianconeri, bar della riviera invasi dai tifosi rossoblù, lasciati fuori dal Del Duca per motivi di ordine pubblico, come tanti sostenitori dell'Ascoli esclusi perché sprovvisti di abbonamento e residenti troppo lontano dalla città. L'abbonamento da 52 anni ce l'ha quel tifoso arrivato da Cattolica, che prima del fischio d'inizio continuava a ripetere le storiche formazioni bianconere.

L'abbonamento ce l'ha anche quel tifoso bianconero che vive a Londra: l'ha fatto solo per questa partita e domani potrà riprendere l'aereo per l'Inghilterra felice. Altri hanno provato a fare carte false per entrare, appellandosi a conoscenti della stampa, della società, delle istituzioni: niente da fare. Ascoli era blindata già dalla mattina, con pattuglie delle forze dell'ordine in ogni angolo, elicotteri a sorvolare la città: un servizio eccezionale per una partita considerata eccezionale.

Milanese: l’uomo del derby

L'uomo del derby è stato Tommaso Milanese di Galatina, c e ntrocampista di 23 anni. Quando era nato, Ascoli-Sambenedettese mancava già da 16. I bianconeri hanno vinto ma hanno dovuto sudare tantissimo, perché gli ospiti ci hanno messo il cuore, soprattutto quando sono rimasti in inferiorità di punteggio e di uomini. Partita maschia, scontri continui, con buona pace del vescovo Palmieri che nei giorni scorsi aveva organizzato il pranzo della pace. Ma dai sorrisi a biliardino non c'è voluto molto per passare a spintoni e calci in campo. Difficile pensare un derby diverso. Difficile pensare questo derby diverso. E tra tre giorni si rigioca a San Benedetto per la partita di Coppa. Dopo aver aspettato così tanto, il destino pare abbia voglia di recuperare in fretta.