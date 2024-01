Dirige Ghersini: con lui si conta un solo successo

Ascoli-Bari in programma domenica allo stadio Del Duca con fischio d’avvio previsto alle 16.15 sarà diretta da Davide Ghersini della sezione di Genova. Il fischietto ligure sarà coadiuvato da Domenico Fontemurato di Roma 2 e Matteo Passeri di Gubbio. Quarto uomo ufficiale Enrico Gigliotti di Cosenza. In sala var invece vedremo all’opera Gianpiero Miele della sezione di Nola con Matteo Gariglio di Pinerolo ad assisterlo. I precedenti di Ghersini con il Picchio sono complessivamente 7. Il bilancio purtroppo parla di una sola vittoria dei bianconeri, 4 pareggi e 2 sconfitte. L’unica gioia risale al match del 4 gennaio 2021 vinto 2-1 contro la Reggina. In quell’occasione la formazione di Sottil, nel giorno di compleanno del mister, conquistò tre punti di vitale importanza per tornare a credere nella salvezza. I suoi uomini la ribaltarono nel finale con il momentaneo pari di Cangiano e il gol vittoria arrivato grazie al missile di destro scagliato dal tedesco Kragl.