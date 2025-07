Disastro Cosovic per gli stipendi non pagati

Il disastro compiuto dalla Covisoc alimenterà un’altra estate particolarmente sofferta sotto il profilo del rispetto degli obblighi imposti ai club che prenderanno parte alla prossima serie C. Un mese fa per la Commissione di vigilanza le società erano tutte in regola per poter essere ammesse al prossimo torneo di terza serie e, invece, dopo neanche un mese ecco palesarsi le prime serie problematiche di alcune società che non sembrerebbero in grado di sostenere i costi necessari per affrontare una categoria del genere. Quello che si è rinnovato rappresenta il preoccupante fallimento di un sistema di controllo e gestione che continua a non funzionare. Le parole esternate da Matteo Marani, presidente della Lega Pro, non sono state affatto seguite dai fatti. Il numero uno della serie C all’indomani del termine della regular season del campionato 2024-25 aveva affermato con una certa decisione che si sarebbe cercato di applicare criteri maggiormente stringenti in fase di iscrizione per evitare di andare incontro ad un’altra stagione falsata dalle solite problematiche economiche dei club. E invece, a fronte della quasi totalità delle domande inoltrate, si è deciso di mostrare il semaforo verde a ben 56 squadre su 57. Ammettendo anche società in evidenti difficoltà già da parecchi mesi. Questo in precedenza aveva chiaramente portato alla recente sfilza di penalizzazioni inflitte a Messina (-14 punti), Triestina (-9 poi ridotti a 7), Brescia (-8) e Trapani (-8). Nelle ultime ore le nuove criticità dalle quali è emerso che la Triestina e il Rimini, nonostante l’ok ricevuto dalla Covisoc, non hanno provveduto al pagamento degli stipendi e degli emolumenti di maggio entro il termine esaurito allo scoccare della mezzanotte tra il 30 giugno e il primo luglio. Questo comporterà inevitabilmente una nuova penalizzazione nei confronti dei friulani (possibile un ulteriore -6 per un totale di -13 punti), mentre anche i romagnoli inizieranno il campionato con un gap di punti in classifica da recuperare (probabilmente -2). Il club alabardato non avrebbe provveduto a regolarizzare la cifra di circa 1,4 milioni di euro e, a seguito del mancato intervento dell’attuale proprietà, rischia il blocco del mercato estivo. Lo scenario così è finito per produrre le dure reazioni del mondo politico. Massimiliano Fedriga, presidente della regione Friuli Venezia Giulia, e Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste, hanno invitato la proprietà a "fare chiarezza e vendere la società".

mas.mar.