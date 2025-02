Dopo il successo di Pescara. Ascoli, Cudini ora cerca il bis

L’Ascoli di Cudini cerca il bis dopo l’acuto di Pescara. Con il vento in poppa per i tre punti strappati in extremis all’Adriatico il Picchio ora proverà a sfidare una Ternana alle prese con un momento poco felice che sta riguardando ciò che si sviluppa in campo e fuori. Al netto di questo però i bianconeri dovranno alzare la guardia e cercare di sfruttare il Del Duca per proseguire la propria rincorsa verso una griglia playoff ora tornata a portata di mano. Entrare nelle prime dieci della classifica resta l’obiettivo da centrare in questi ultimi due mesi e mezzo che dividono dall’epilogo. La differenza però la farà il ‘come’ l’Ascoli arriverà eventualmente a disputare gli interminabili quanto proibitivi spareggi di C. E comunque posizionarsi dal sesto posto in giù costituirà una magra consolazione rispetto a quelli che erano stati i proclami della scorsa estate quando i vertici societari annunciarono con una certa convinzione della possibilità di fare un campionato importante.

Al punto tale che addirittura qualche nuovo tesserato cammin facendo si lasciò scappare, prima del tracollo di settembre e ottobre, anche della possibilità di tentare a correre per la serie B. Le settimane successive chiaramente poi rivelarono in maniera molto chiara quale risultava essere il vero valore della squadra e soprattutto la portata del lavoro svolto dal club durante la fase di preparazione della stagione. Adesso arrivati a 11 appuntamenti dalla fine, tecnico e squadra cercheranno di capitalizzare al meglio le occasioni che verranno a crearsi per cercare di portare a casa quanti più punti possibili. Il rischio di finire invischiati nella lotta per non retrocedere è virtualmente escluso dalle recenti vicende che hanno riguardato alcune delle altre squadre del girone b.

Con la testa libera di certo gli uomini di Cudini domenica potranno scendere in campo per giocarsela a viso aperto al cospetto della squadra che finora, nonostante l’attuale secondo posto, ha fatto registrare i numeri migliori del torneo. In casacca bianconera tra gli ex ci saranno i centrocampisti Varone e Tremolada. Il primo dovrebbe essere riconfermato nell’undici titolare nel terzetto di centrocampisti completato da Odjer e Carpani. Dall’altro lato invece il Picchio ritroverà Donati e Millico. Il terzino destro vestì la maglia dell’Ascoli nella stagione 2022-23 disputando 22 gare (20 nel campionato di B e 2 in Coppa Italia) mettendo a segno anche 2 reti. Fino a questo momento proprio Donati è stato spesso impiegato dal primo minuto. Millico invece col Picchio fece fatica a trovare spazio nella prima parte della scorsa annata e nel gennaio 2024 fu ceduto a titolo definitivo al Foggia dopo essere sceso in campo in 11 circostanze senza mai trovare la via del gol.

Massimiliano Mariotti