Dopo la sfida al Curi. Cangelosi esulta:: "Ci abbiamo messo il cuore»

A sorridere al termine del confronto del Curi di lunedì è stato Cangelosi. Il suo Perugia finalmente è riuscito a spezzare il lungo digiuno con una vittoria fondamentale per lanciare la risalita della classifica. "Sono soddisfatto – ha commentato il tecnico biancorosso –, la squadra era partita con il piglio giusto. Abbiamo creato anche delle buone situazioni. Il rigore è stata una giocata provata in allenamento e sapevo che i ragazzi avevano capito. La squadra ha cercato di giocare, ci abbiamo messo cuore e siamo stati ordinati nel difenderci. Alla fine siamo stati premiati. Dopo il pari abbiamo subito il contraccolpo però siamo rimasti ordinati. Non ci siamo allungati, forse ci siamo abbassati ma restando sempre compatti. Anche il gol alla fine è stato ottenuto così, ripartendo e trovando Kanoute che si è sfilato bene per l’azione decisiva. Nel secondo tempo abbiamo giocato meno, ma avevo chiesto di rimanere ordinati e compatti. In dieci giorni non si può pretendere che la squadra metta sul campo tutte le idee".