Doppio colpo: presi Pagliai e Corradini

L’Ascoli adesso può davvero prendere le sembianze di una potenziale corazzata. Siamo soltanto agli albori, ma il lavoro profuso dal club in sede di mercato è stato fin dal principio molto chiaro e deciso. Gli ingressi di Giovanni Corradini e Gabriele Pagliai, entrambi acquisiti a titolo definitivo rispettivamente da Spezia e Picerno, hanno permesso al direttore sportivo Matteo Patti di sancire altri due colpi molto importanti per la categoria. Se per il forte centrocampista dello Spezia tutto si era sviluppato secondo le aspettative, seppur si è dovuti tribolare qualche giorno in più, nella giornata di ieri poi il Picchio ha raddoppiato andando ad aggiudicarsi anche uno dei migliori terzini destri della serie C. E a testimoniarlo è il fatto che sul giocatore avevano messo gli occhi altre squadre. Anche qui però l’Ascoli ha battuto la concorrenza con estrema determinazione. Quella che si è sviluppata con la società rossoblù è stata una trattativa molto rapida che non ha trovato intoppi fino alla sua naturale definizione. Nel tardo pomeriggio così il club di corso Vittorio Emanuele ha ulteriormente alzato il livello del proprio organico andando a rinforzare la difesa per quanto riguarda la corsia di destra. Due acquisti di prospettiva a titolo definitivo che, al di là della giovane età, riguardano due nomi che già da qualche campionato stanno facendo registrare feedback molto positivi attraverso prestazioni di rilievo. Pagliai è un cursore laterale destro fluidificante che aveva già avuto modo di lavorare con il tecnico bianconero Tomei proprio nel Picerno. Dopo aver mosso i primi passi nel Pisa era approdato nel pianeta dei professionisti a seguito delle esperienze in D con le maglie di Novara e Casarano. Ora il 23enne si prepara a diventare protagonista con l’Ascoli. L’altra operazione già in dirittura d’arrivo era quella dell’importante investimento effettuato dal club per rilevare Corradini dallo Spezia: per lui contratto biennale.

Sul fronte delle uscite si avvicina il momento del trasferimento del portiere Matteo Raffaelli al Novara. Nell’operazione sviluppata con i piemontesi si va verso la formula del prestito con diritto di riscatto. Finisce definitivamente qui per Lorenzo Cosimi: risoluzione consensuale del contratto.

