D’Uffizi e Del Sole, è festa Ascoli a Terni. Sul mercato doppio botto: Rizzo Pinna e Gori

ternana

0

ascoli

2

TERNANA (4-4-1-1) Vitali; Donati, Loiacono (dal 46’st Fulga), Biondini, Ndrecka; Romeo, Vallocchia (dal 34’ s.t. Bruti), Proietti (dal 1’ s.t. Tripi), McJannet; Orellana (dal 25’ s.t. Longoni); Ferrante. Panchina: Morlupo, Franchi, Maestrelli, Rovaglia, Valenti, Turella, Coltorti, Martella. All. Liverani

ASCOLI (4-2-3-1) Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Milanese (dal 34’ s.t. Corradini), Damiani; Del Sole (dal 24’ s.t. Rizzo), D’Uffizi (dal 34’ s.t. Palazzino), Oviszach (dal 17’ s.t. Ndoj); Chakir (dal 24’ s.t. Corazza). Panchina: Barosi, Pagliai, Silipo, Gorica, Menna, Caucci, Lo Scalzo, Bando, Cozzoli. All. Tomei

Arbitro: Frasynyak di Gallarate

Marcatori: al 7’ p.t. D’Uffizi, al 45’ p.t. Del Sole

Note – 3.345 spettatori (di cui 150 ospiti), incasso di 35.733 euro. Ammoniti Orellana per la Ternana, D’Uffizi, Rizzo per l’Ascoli. Tiri in porta 2-4. Tiri fuori 2-3. In fuorigioco 1-0. Angoli 2-3. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 6’.

L’Ascoli vince a Terni e conquista la prima vittoria del campionato. Al Liberati finisce 2-0 con le firme decisive di D’Uffizi e Del Sole. Una domenica particolarmente positiva dentro e fuori dal campo per il club di corso Vittorio Emanuele che nelle ore precedenti al confronto del Liberati aveva annunciato il colpo più importante del suo mercato estivo. Ovvero l’ingresso del centravanti Gori dall’Avellino in prestito con diritto di riscatto. Lo stesso tipo di trasferimento che ha visto sistemata anche la trequarti con Rizzo Pinna dal Cosenza.

Sul campo la gara si mette subito in discesa per la formazione di Tomei. D’Uffizi firma il primo gol bianconero del campionato. L’attaccante, stavolta schierato alle spalle del terminale offensivo Chakir, è rapidissimo nell’infilarsi nel corridoio centrale che gli consente di battere agevolmente Vitali a tu per tu. Ottimo nell’occasione il recupero della sfera operato da Milanese con il pallone sul quale poi i centrali avversari si fanno sorprendere prima dell’avvento di D’Uffizi. Immediata la risposta rossoverde con Ndrecka che dalla sinistra confeziona un buon traversone sul quale Vallocchia impatta male di testa da ottima posizione.

Alla mezz’ora l’occasione più ghiotta della Ternana. Ferrante non arriva sul secondo palo sulla precisa punizione calciata da Orellana. I padroni di casa sono confusi e provano ad attaccare più con la foga che con la testa. L’Ascoli è mentalmente padrone del gioco, seppur con qualche imprecisione in entrambe le fase.

Il primo di tempo si chiude con il raddoppio di Del Sole che suggella la supremazia del Picchio. Nella ripresa gli umbri devono scuotersi e cercano di farlo buttando palloni pericolosi dalle parti di Vitale. La Ternana prima si gioca una card Fvs per un contatto in area tra Alagna e Romeo, poi si vede annullare un gol sempre di Romeo per un fuorigioco di Tripi. Liverani non trova la scossa. Tomei invece guida i suoi uomini fino alla conquista dei primi tre punti del nuovo percorso dell’Ascoli. Un solo rammarico. Peccato per aver potuto accogliere al Liberati soltanto 150 tifosi bianconeri. Di certo al triplice fischio finale la festa sarebbe stata ben diversa.

Massimiliano Mariotti