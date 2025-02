D’Uffizi vuole giocarsi la sue chance. C’è spazio nel tridente dell’Ascoli

Ascoli, scatta ufficialmente l’ora di Simone D’Uffizi. L’assenza di Marsura, squalificato due turni dal giudice sportivo a seguito del controverso episodio di Rimini, spalancherà le porte all’impiego di un elemento di prospettiva che purtroppo finora non è riuscito a trovare quel minutaggio adeguato per dimostrare il proprio valore. All’interno del tridente d’attacco che il tecnico Cudini dovrà ridisegnare in vista del delicatissimo scontro in trasferta col Pescara, potrebbe esserci spazio dall’inizio per l’estroso 20enne. Il bianconero già nel corso della passata stagione aveva fatto vedere a sprazzi qualità interessanti e ai nastri di partenza dell’attuale campionato doveva essere di certo uno dei nomi su cui puntare per favorire la rinascita del Picchio. Con Carrera però il giocatore non è mai riuscito ad avere quella fiducia necessaria per provare a guadagnarsi il posto. E così è stato anche con gli allenatori che poi si sono susseguiti. Tra i 17 gettoni di presenza ad oggi inanellati sono state soltanto 3 le occasioni che hanno permesso a D’Uffizi di scendere in campo come titolare (Pianese, Ternana e Pineto). Nonostante le difficoltà incontrate, soprattutto nel corso del girone d’andata, l’attaccante si è visto costretto a dover digerire davvero tanta panchina. Il recente gol col quale poi alla fine i bianconeri sono riusciti a salvare capra e cavoli col Milan Futuro (2-2), era già stata una risposta non recepita dall’allora allenatore Di Carlo. Ora con l’arrivo di Cudini alla guida della squadra anche D’Uffizi potrebbe avere la possibilità di tornare a mettersi in luce all’interno di una categoria dove uno come lui può realmente fare la differenza. Le sue giocate e la sua imprevedibilità in quella zona del campo servirà soprattutto per consentire al terminale offensivo di colpire. Qui si rinnoverà il ballottaggio tra Corazza e Forte che vedrebbe il primo favorito alla luce dei problemi fisici avuti nelle ultime settimane dallo squalo.

A centrocampo invece il rientro di Carpani agevolerà il tecnico bianconero nell’aumentare l’intensità e nel fare densità in una zona nevralgica. Il terzetto mediano più accreditato sarebbe quello composto proprio da Carpani, Odjer e Varone. Anche il Pescara di Baldini si sta preparando al meglio per farsi trovare pronto ad uno scontro decisivo per la rincorsa al vertice della classifica. Ieri gli abruzzesi hanno vinto 5-0 nel test amichevole disputato al centro sportivo Di Febo contro il Montesilvano Calcio 2000. Ad andare in gol sono stati l’ex Bentivegna nel corso del primo tempo. Nella ripresa si sono poi aggiunte le marcature di Merola, autore di una tripletta, e Ferraris. Ancora differenziato per Letizia e Lonardi che però dovrebbero essere regolarmente convocati. A fermarsi invece è stato Tonin per un problema alla caviglia.

Massimiliano Mariotti