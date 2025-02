È Odjer il rinforzo per Cudini. Così l’Ascoli chiude il mercarto

Nel finale di mercato l’Ascoli regala Moses Odjer a mister Cudini. La giornata conclusiva della sessione invernale ha riservato al Picchio la possibilità di riuscire a fare proprio quel tassello che di certo serviva da molto tempo per permettere al centrocampo di vedersi rinforzato dopo tanta fatica patita nel corso del cammino portato avanti finora. Il giocatore era finito nel mirino del direttore sportivo Sforzini nelle ore successive al match vinto in casa venerdì sera contro il Carpi (2-1), ma la trattativa per riuscire a produrre l’attesa fumata bianca è stata tutt’altro che semplice. Il ghanese infatti era un elemento di punta della Pianese tanto dall’essere sceso in campo anche in occasione della gara disputata contro l’Ascoli e pareggiata 1-1 il recente sei gennaio. Tutto si è sbloccato definitivamente nel tardo pomeriggio quando i toscani sono riusciti ad aggiudicarsi Marchesi in prestito dalla Giana Erminio. Il suo arrivo di conseguenza ha permesso di fornire semaforo verde alla partenza di Odjer che così ha preso la strada pronto a condurlo verso le cento torri. Questo grazie ad un trasferimento oneroso a titolo definitivo. Il centrocampista si è legato al club di corso Vittorio Emanuele con un vincolo contrattuale fino al 30 giugno 2026. Il 28enne indosserà la maglia numero 33 e probabilmente lo vedremo subito in campo a Rimini, vista l’impossibilità di schierare lo squalificato Carpani. L’affaticamento muscolare che lo aveva costretto a fermarsi qualche giorno è stato definitivamente superato. Nel suo curriculum Odjer vanta oltre 130 partite in serie B, la maggior parte maturate con la maglia della Salernitana. Squadra nella quale ha militato per quattro anni e mezzo. Tra le altre casacche indossate compaiono i nomi di Palermo, Foggia e Pianese. L’attuale timoniere del Picchio lo aveva allenato proprio nella sua esperienza alla guida dei Satanelli.

Nessun rinforzo invece è stato inserito nel reparto difensivo dove i due principali obiettivi bianconeri era sembrati essere quelli di Gasbarro (Lucchese) e Gelli (Trapani). Nei confronti del primo l’Ascoli ha deciso di non farsi più avanti mentre con il secondo alla fine non si è riusciti a trovare la quadra giusta per condurre in porto la possibile operazione. Qui a spuntarla è stato il Messina. Nell’arco della giornata il Picchio ha aperto le porte anche al ritorno del giovane Re che ha concluso anticipatamente il suo prestito proprio con i siciliani.

Ai saluti l’attaccante Tirelli, nome arrivato la scorsa estate e sul quale la società si era detta pronta a puntare. Il rientro di Forte e ora il cambio di modulo alla fine sono finiti per ridurre ancor di più le sue possibilità di esprimersi. Il 22enne è andato a titolo definito alla Giana Erminio. Nuova destinazione infine per il portiere Barosi, rientrato dal prestito al Giugliano e subito girato a titolo temporaneo al Trapani fino a fine stagione.

Massimiliano Mariotti