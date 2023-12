Ecco l’associazione ’Museo dell’Ascoli’:: "La nostra storia"

L’ultracentenaria e gloriosa storia del Picchio rivive attraverso maglie storiche e cimeli introvabili di lunga data. Nasce ufficialmente l’associazione ‘Museo dell’Ascoli’ che già in occasione delle celebrazioni per i 125 anni del club bianconero aveva allestito nel foyer del teatro Ventidio Basso un’esposizione in grado di offrire a tifosi e simpatizzanti la possibilità di ammirare alcune delle casacche che hanno segnato l’evoluzione del club di corso Vittorio. "Abbiamo deciso di creare questa associazione con lo scopo di salvaguardare, promuovere e conservare la storia del nostro amato Ascoli Calcio – si legge nella nota diramata dai fondatori dell’associazione –. L’obiettivo più importante è quello di dedicare un luogo permanente alla storia della nostra squadra del cuore e siamo già attivi in tal senso insieme all’amministrazione comunale, le famiglie Rozzi e Mazzone, alla società. Abbiamo inoltre tanti altri progetti che di volta in volta comunicheremo per onorare la storia bianconera come merita".