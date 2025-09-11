Emergenza per la difesa di Cangelosi

Il Perugia attende l’Ascoli con l’obiettivo di centrare la prima vittoria di questo campionato. Il Picchio dall’altro lato invece proverà a tornare a casa con i tre punti per dimenticare il pareggio interno contro la Juventus Next Gen. Il match in programma domenica allo stadio Curi, con avvio previsto alle ore 15 al segnale dell’arbitro Striamo di Salerno, vedrà andare in scena un nuovo capitolo della sfida tra due club storici che si ritroveranno ancora uno di fronte all’altro in questa categoria. In casa biancorossa sono varie le defezioni che il tecnico Cangelosi sarà chiamato a fronteggiare. In primis non ci sarà Nwanege, chiamato a scontare la seconda di due giornate di squalifica. A lui si aggiungerà l’assenza dell’altro difensore centrale Lewis. Anche Dell’Orco, uno degli ex della gara insieme a Manzari, è alle prese con un fastidio muscolare accusato nel corso dell’incontro col Gubbio ma dovrebbe stringere i denti per riuscire a scendere regolarmente in campo. Riccardi infine è stato dimesso ieri dall’ospedale dopo il forte colpo alla testa che lo aveva costretto a lasciare il campo in ambulanza. Nella giornata di ieri la società umbra ha diramato un bollettino medico sulle sue condizioni. "In seguito al trauma cranico-encefalico occorso durante la gara Gubbio-Perugia, il calciatore Davide Riccardi è stato dimesso in data odierna dalla clinica neurologica dell’azienda ospedaliera di Perugia – si legge nella nota ufficiale -. Il calciatore osserverà un periodo di riposo di almeno 30 giorni. Fra 20 giorni sarà rivalutato e svolgerà ulteriori accertamenti clinici e strumentali. L’Ac Perugia Calcio ringrazia il personale medico dell’ospedale di Branca dove è stato prestato il primo soccorso. La professoressa Lucilla Parnetti, direttrice della clinica neurologica dell’università di Perugia dove è stato ricoverato l’atleta, il suo vice dottor Nicola Tambasco e il neurochirurgo dottor Rodolfo Corinaldesi". In virtù della situazione infortunati la difesa perugina che potrebbe essere chiamata a scendere in campo contro l’Ascoli sarebbe quella completata da Calapai. Con lui ci saranno Dell’Orco, Langella e Giraudo. Nel terzetto di centrocampo si va verso la possibile riconferma di Giunti, Joselito e Tumbarello. Nel tridente d’attacco invece sono vari i ballottaggi. In lizza per una maglia dal primo minuto Manzari, Matos, Kanoute, Bacchin, Montevago e Ogunseye. Qui il Perugia avrà l’imbarazzo della scelta.

mas.mar.