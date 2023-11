Esodo bianconero al Mapei Stadium già 600 biglietti

Sarà ufficialmente esodo bianconero al Mapei Stadium. La prevendita dei tagliandi per assistere al match Reggiana-Ascoli, in programma domani con avvio alle 14, procede decisamente a gonfie vele. Nella giornata di ieri il numero delle presenze dei sostenitori del Picchio è cresciuto ulteriormente, sfondando in maniera netta anche le cinquecento unità, per avvicinarsi ormai alla soglia dei seicento (581 il dato fatto registrare nel tardo pomeriggio). Un numero decisamente importante che sembra proprio non risentire affatto del momento di difficoltà vissuto dalla squadra e dal quale il gruppo sta cercando di uscire con la nuova guida tecnica di Castori. Indubbiamente a riportare l’entusiasmo tra i tifosi è stato l’arrivo di un tecnico con una caratura del genere. Un profilo da sempre amato dalla città e dai tifosi che proprio in queste due settimane di sosta ha lavorato sodo per presentare in campo un undici fortemente votato a fare dell’aggressione e dell’intensità le proprie armi. Oggi, nell’ultimo giorno di vendita abilitata (chiusura dei termini alle 19), il corposo numero dei sostenitori in arrivo dalle cento torri sarà destinato ad aumentare ancora. Il loro sostegno, e tutto quel calore che solo i tifosi bianconeri sanno sprigionare, risulterà fondamentale nel corso dell’incontro per permetter ai propri beniamini di spezzare il digiuno e rimettersi in moto con qualche punto necessario come il pane per smuovere una classifica tutt’altro che esaltante. Al Picchio Village la squadra ha proseguito il lavoro programmato con lo sviluppo di alcune situazioni di gioco. Il confronto di Reggio Emilia, così come tutti gli altri previsti nella 14esima giornata di B, vedrà l’utilizzo di un pallone rosso. Una scelta voluta dalla Lega B e dal presidente Mauro Balata nel giorno, il 25 novembre, della giornata internazionale per la lotta contro la violenza sulle donne. Proprio il direttivo della cadetteria ha previsto per l’occasione una serie di iniziative volte a sensibilizzare i tifosi di tutte le squadre. Nel cerimoniale prima dell’avvio di ogni partita su tutti i campi avverrà una consegna simbolica del pallone da parte di un rappresentante della società di casa a una donna invitata dal club. Questo rientra all’interno della campagna strutturale adottata fin dall’inizio della stagione e che sarà ampliata nel corso dell’attuale campionato in collaborazione con il servizio analisi criminale, ufficio interforze del dipartimento della pubblica sicurezza.

mas.mar.