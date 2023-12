Esonerato Bisoli, il Sudtirol riparte da Valente

Finisce qui l’avventura di Bisoli alla guida del Südtirol. I vertici del club altoatesino hanno deciso di esonerare il tecnico emiliano dopo la terribile recente serie di risultati negativi: 4 sconfitte in 5 gare. Proprio il trend dell’ultimo periodo ha visto i biancorossi scivolare in classifica fino a farsi risucchiare nella lotta per non retrocedere. L’ex timoniere così chiude malamente la sua permanenza sulle Dolomiti dopo la scorsa stagione da protagonista che, invece, gli aveva permesso di strascinare i suoi uomini fino alle semifinali playoff dove poi era stato il Bari ad avere la meglio. "Il Südtirol comunica di aver sollevato Pierpaolo Bisoli dall’incarico di allenatore della prima squadra con effetto immediato – si legge nella nota ufficiale –. Contestualmente il club comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Federico Valente che nella scorsa estate aveva assunto l’incarico di allenatore della formazione Primavera 2".