Esonero a dicembre, concessa la firma per un altro club

La settimana che condurrà al 13esimo turno d’andata di B è stata indubbiamente segnata dall’accordo raggiunto sulla posizione dei tecnici. Gli stessi, se esonerati, entro un determinato termine potranno liberamente firmare per un altro club. Un allenatore sollevato dall’incarico in B, in C o nei Dilettanti potrà anche firmare per una società della stessa o di altra categoria. Una svolta epocale per tanti tecnici che dopo l’epilogo negativo di un’esperienza si trovavano a dover restare bloccati per mesi, proprio nel massimo rispetto al massimo del contratto firmato. Questa nuova soluzione d’ora in avanti potrà avvenire in virtù della postilla aggiunta al contratto collettivo. Il termine stabilito per l’eventuale cambio di casacca è stato stabilito nel 20 dicembre per B e C, mentre in D il limite sarà sancito dal 30 dicembre. All’accordo manca ancora la firma della A, quindi da questa nuova nuova ipotesi sono momentaneamente esclusi i tecnici provenienti dalla massima serie.