Feralpisalò ultima, con Zaffaroni due punti in sei gare

Nella spietata lotta salvezza continua l’incubo della Feralpisalò che, nonostante l’avvicendamento in panchina, non sembra essere riuscita a trovare la via giusta per risollevarsi dopo il terribile avvio. Neanche l’arrivo di Zaffaroni alla guida della squadra è riuscito a produrre la scossa giusta per consentire ai lombardi di poter tornare a correre per la salvezza. Il ko rimediato in casa della Ternana (2-1), nello scontro diretto andato in scena nell’ultimo turno, ha acuito le problematiche di un club che non riesce ancora a trovare la giusta dimensione in questa categoria. La resa del Liberati quindi ha inevitabilmente prodotto nuove riflessioni all’interno della società. I 2 punti ottenuti in 6 gare da Zaffaroni è davvero troppo poco per pensare di lasciare il ruolo di fanalino di coda. Prima di lui Vecchi ne aveva conquistati 5 in 10 incontri. L’attuale ritardo sul duo in penultima posizione, dove stazionano Ascoli e Spezia, è salito a 6 lunghezze.