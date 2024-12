Fermo ai box. L’ex ds Giannitti:: "Aspetto con calma»

Il girone d’andata volge ormai al termine ed è già tempo di bilanci per tutte le pretendenti impegnate nella corsa verso i rispettivi obiettivi. A commentare come stanno andando le cose è stato l’ex direttore sportivo Marco Giannitti. "Nel girone b la Ternana ha la rosa più importante, ma anche il Pescara grazie al gioco di Baldini sta facendo un percorso di rilievo – commenta –. Poi c’è poi la Virtus Entella. I liguri restano aggrappati a queste due squadre che però, secondo me, hanno qualcosa in più. Come squadra, gioco e investimenti fatti, non trascurerei comunque la Vis Pesaro di Stellone che sta facendo un campionato strepitoso. La Spal invece è una realtà diversa perché Tacopina ha portato figure importanti in società. L’ambiente fa tutto, se non scatta il senso di appartenenza tra squadra, tifosi e società poi si fa fatica. Dispiace perché Ferrara è una piazza importante e bellissima. Devono tornare al più presto nel calcio che conta. Il mio futuro? Ringrazio qualche presidente che ha avuto il piacere di farmi una telefonata. Aspetto con calma".