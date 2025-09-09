Foggia, ricorso ok. Deferite Rimini e Triestina

La Corte federale d’Appello nella giornata di ieri ha accolto il ricorso avanzato dal Foggia. Rimini e Triestina invece sono state deferite. La pronuncia ha permesso ai Satanelli di vedersi restituiti 3 punti in classifica dopo la decisione del Tribunale federale nazionale dello scorso 31 luglio che aveva visto inflitta tale penalizzazione da scontare sulla classifica dell’attuale stagione. Continuano invece le difficoltà per Triestina e Rimini. Il procuratore federale, a seguito di segnalazioni della Lega Pro, ha deferito al Tfn sezione disciplinare entrambi i club per una serie di violazioni di natura amministrativa. Il club alabardato dovrà rispondere a titolo di responsabilità diretta per non aver provveduto, entro il termine dell’8 agosto 2025, a prestare garanzie a copertura della rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti nonché a prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto ad un milione di euro dell’ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori tecnici e direttori sportivi tesserati. Per la stessa violazione nel Rimini è stato deferito l’amministratore unico Valerio Perini. Ad entrambe le società inoltre è stata contestata la recidiva. Proprio all’interno dell’organico romagnolo i giocatori stanno vivendo la situazione con una certa apprensione. A parlare a nome del gruppo è stato l’esperto difensore Alessandro De Vitis. "Vogliamo chiarire alcune cose – ha commentato -. Penso che i nostri dubbi, le nostre fragilità, il nostro sconforto possa essere stato in qualche modo comprensibile. Vogliamo però ringraziare i ragazzi che sono arrivati, che ci hanno dato una grossa mano, e la nostra promessa è quella di integrarli il più velocemente possibile, perché il nostro impegno sul campo sarà sempre encomiabile, come abbiamo sempre fatto. E facciamo un altro appunto: il fatto che molti ragazzi siano andati via l’ultimo giorno di mercato, certifica solo problematiche oggettive, da voi riscontrabili. Ci tenevamo a metterci, come abbiamo sempre fatto, la faccia e a dire il nostro pensiero, ripetendo che il nostro impegno sarà strepitoso. Chiediamo chiarezza sull’organigramma, non sappiamo con chi relazionarci. Non entro nella questione degli allenamenti, che un giorno siamo di qua e un giorno siamo di là, queste sono cose che spettano al comune, però credo sia doveroso sapere per chi lavoriamo e chi ci rappresenta".

mas.mar.