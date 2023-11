Futsal. Caselle Maltignano alle Final Eight

Per il secondo anno consecutivo il Futsal Caselle Maltignano si è qualificato per le Final Eight di Coppa Italia. Lo scorso anno fu davvero un traguardo storico quello conquistato dai ragazzi del presidente Daniele Giorgi. Un risultato mai ottenuto prima per la squadra di ‘calcetto’ di Caselle di Maltignano, che per la prima volta era riuscita a qualificarsi alla fase finale di un trofeo regionale così ambito. Quest’anno, dopo la prima storica stagione in Serie C1, è arrivata un’altra bella soddisfazione grazie ad una prestazione sontuosa dei ragazzi di Mister Simone Felicetti che hanno battuto la corazzata Fermana e si sono qualificati per le Final Eight di Coppa Marche. Decisiva la doppietta di Matteo De Carolis e la rete di Del Grande. "Siamo soddisfatti – ha ammesso il presidenteGiorgi – questo ci ripaga degli sforzi"