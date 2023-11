Già 500 biglietti. Il tifo bianconero risponde presente

Il popolo bianconero si prepara a raggiungere il Mapei Stadium con una massiccia presenza. I sostenitori ascolani viaggiano verso quota 500 quando restano ancora due giorni di prevendita per acquistare i tagliandi del match che vedrà l’Ascoli riprendere il cammino sfidando la Reggiana (avvio alle 14) in una delicata sfida per la salvezza. Il confronto con i granata costituirà l’esordio in panchina della seconda avventura di Castori sotto le cento torri. La squadra al Picchio Village ha lavorato sotto la pioggia per perfezionare alcuni meccanismi tattici e prepararsi a mettere in campo una prova fatta di grinta e intensità. Il tecnico pensa alla possibilità di schierare i suoi secondo il 3-4-1-2. Qui il rebus ruota attorno alle condizioni di Falzerano che nell’ultimo mese era sembrato essere uno dei migliori a livello di rendimento. Il centrocampista sta cercando di rientrare a disposizione. Gli ultimi due giorni di lavoro saranno fondamentali per capire se il giocatore potrà essere dell’incontro. Tra i pali scatta l’ora del rientro di Viviano che davanti a sé potrà vedere in azione l’inedito terzetto composto da Bellusci, Botteghin e Quaranta. In mediana il fulcro del gioco sarà costituito da Di Tacchio con gli altri centrocampisti in lizza per un posto al suo fianco.

Sulle corsie laterali invece sulla destra si rinnova il ballottaggio tra Bayeye e Adjapong, mentre sul versante opposto Falasco sembra essere in vantaggio per una maglia da titolare. In attacco infine il tandem potrebbe ruotare attorno alla coppia composta da Pedro Mendes e Rodriguez. Intanto nella giornata si è concluso ‘B Future’, il progetto promosso dalla Lega B in occasione della sesta edizione del social football summit 2023 andato in scena allo stadio Olimpico di Roma. Momento di confronto rivolto agli addetti di marketing e comunicazione delle società della cadetteria. "Parlare di modernizzazione, tecnologia, acquisizione di nuove conoscenze e competenze in una dinamica temporale come quella attuale, porterà sempre più l’industria del calcio a nuove sfide, proiettandola verso il futuro – commenta il presidente Mauro Balata –. Come Lega B abbiamo investito da anni per primi nello sviluppo tecnologico, nell’innovazione e nelle risorse umane. Vogliamo rendere il nostro prodotto sempre più appassionante, divertente ed immersivo, andando così incontro anche alle esigenze delle giovanissime generazioni".

mas.mar.