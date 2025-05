Giovanili bianconere: Ascoli sfida Vicenza nei playoff Primavera 2

Giovanili bianconere in campo nel fine settimana per proseguire il cammino nei vari campionati. In particolare sabato pomeriggio alle 14.30 la Primavera 2 di Mister Cristian Daniel Ledesma sarà di scena al Centro Sportivo Città di Ascoli per affrontare il Vicenza nei playoff di categoria. Spareggi che la formazione bianconera ha conquistato per la terza stagione consecutiva. L’Ascoli ha chiuso il girone B al secondo posto con 59 punti figli di 18 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, con 64 gol fatti (miglior attacco del torneo) e 45 subiti. Nei quarti di finale la squadra di Ledesma come detto affronterà il Vicenza di mister Luca Rigoni ex centrocampista di Chievo Verona, Palermo e appunto Vicenza, che ha ottenuto la quinta posizione nel girone A con 49 punti dopo aver raccolto 14 successi, 7 pari e 9 ko (56 reti realizzate e 41 subite). La gara sarà su sfida unica con supplementari e rigori in caso di paritâ. La vincente affronterà in semifinale sabato prossimo 24 maggio chi avrà la meglio tra Virtus Entella e Ternana. Nelle altre gare si affronteranno: Como-Pescara e Napoli-Renate. La finale, sempre in gara unica si disputerà sabato 24 maggio.

L’Under 15 invece scenderà in campo domenica 18 maggio. Dopo aver pareggiato 2-2 la sfida d’andata a Catania, i bianconeri riceveranno alle ore 11 sempre al Picchio Village, la visita dei siciliani. La squadra di Mister Cusimano, avrà a disposizione due risultati su tre per passare il turno in virtù del miglior posizionamento nella regular season. La vincente affronterà poi nei quarti di finale chi avrà la meglio nella sfida tra Avellino e Benevento che all’andata hanno pareggiato 0-0. Alla stessa ora, domenica scenderà in campo anche la formazione Under 16, allo stadio ‘Voltini’ di Crema nel match d’andata dei quarti di finale dei playoff del campionato di categoria. La squadra di Mister Francesco Monaco, dopo aver chiuso al primo posto il proprio raggruppamento a quota 54 punti, se la vedrà contro i lombardi che sono arrivati secondi nel girone A con 46 punti. Chi avrà la meglio nella doppia sfida, affronterà, poi in semifinale la vincente di Perugia-Spal.

Valerio Rosa