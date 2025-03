Giovanili. La Primavera di Ledesma continua a correre. Poker al Monopoli e terzo posto in classifica

monopoli

MONOPOLI: Silvestris, Collaro (dal 31’ s.t. Diuf), De Palo (dal 1’ s.t. Martini), Mancino, Rolla, Di Bari, Paukstys, De Gennaro (dal 25’ s.t. Lamacchia), De Palo (dal 1’ s.t. Lamberta), La Sorsa, Persichini (dal 39’ s.t. Di Cagno). Panchina: Scioscia, Marchionna, Bernardis, Spadavecchia, Fracchiola, Madio, Mercone. All. D’Ermilio

: Sciammarella, Deriu, Ciccanti (dal 31’ s.t. Grasso), Dodde, Zagari (dal 15’ s.t. Di Giacomo), Nobile, Cerbone (dal 15’ s.t. Di Salvatore), Lo Scalzo (dal 25’ s.t. Flaminio), Colaiacomo, De Witt, Finotti (dal 25’ s.t. Gorica). Panchina: Dente, Nenci, Fortuna, Lattanzi, Giacomazzi. All. Ledesma

Arbitro: Gigliotti di Cosenza

Marcatori: al 10’ s.t. Ciccanti (A), al 29’ s.t. Cerbone (A), al 30’ s.t. Colaiacomo (A), all’8’ s.t. Ciccanti (A), al 36’ s.t. Persichini (M)

Note - Ammonito Di Salvatore per l’Ascoli. Angoli: 8-9. Recuperi: 0’ p.t., 4’ s.t.

La Primavera non sbaglia e porta a casa un’altra vittoria che le consente di restare in scia rispetto alla capolista Frosinone e al Napoli secondo in classifica. I ragazzi allenati da Ledesma, nel match contro il Monopoli disputato sabato scorso allo stadio Martucci di Gioia del Colle, sono riusciti agevolmente a portare via i tre punti con un roboante 4-1. Non c’è stato nulla da fare per la formazione pugliese, di fatto letteralmente travolta dopo un incontro a senso unico dall’inizio alla fine. Il vantaggio dell’Ascoli è già arrivato dopo appena una decina di minuti di gara, grazie alla rete messa a segno da Ciccanti. Alla mezz’ora così ecco il raddoppio e l’immediato tris trovati grazie alle firme di Cerbone e Colaiacomo. Nella ripresa il Picchio ha continuato a tenere molto bene il campo calando addirittura il poker. Il quarto centro è arrivato nuovamente con Ciccanti, autore in questo caso di una doppietta. Inutile infine il gol della bandiera di Persichini quando ormai il match si avviava verso un esito già scritto con largo anticipo.

Brutta sconfitta invece per gli under 17 di Medori. Nel confronto disputato in trasferta col Benevento, i bianconeri non sono riusciti a frenare la determinazione dei sanniti che alla resa dei conti si sono imposti con un netto 3-0 prodotto dalle marcature assestate dai giallorossi Giuliano, autore di una doppietta, e Soprano. Preziose vittorie, sempre contro i pari età del Benevento, invece quelle ottenute dagli under 16 e 15. I primi, allenati da Monaco, hanno vinto di misura per 1-0 grazie alla rete trovata da Balducci nella prima porzione di partita. Mentre la formazione di Cusimano hanno centrato il successo per 2-0 in una gara decisa dalla doppietta di Sirocchi. Brutto scivolone infine per la prima squadra femminile di Renga, sconfitta lontano dalle mura amiche per 3-0 dall’Arzilla.

