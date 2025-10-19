Gli avversari: parla il diesse. Marco Bernardi

Il Picchio si prepara a tornare in campo per confermare la forza e i numeri da primato sfornati sul campo in questo primo scorcio di campionato. Alla vigilia della sfida in trasferta contro il Carpi di domani, i bianconeri di Tomei continuano a vantare sia il miglior attacco (20 gol realizzati) che la difesa meno battuta (una sola rete al passivo). Nelle scelte che il timoniere dell’Ascoli sarà chiamato ad operare si va verso la riconferma di quasi l’intero undici titolare schierato una settimana fa nel match casalingo contro il Pontedera. Nel consueto 4-2-3-1 di Tomei in attacco sono molti gli interpreti in grado di poter scardinare la retroguardia avversaria. Dietro al terminale offensivo Gori potrebbe essere schierato il terzetto composto da Silipo, Rizzo Pinna e D’Uffizi.

Quest’ultimo capocannoniere del campionato, insieme a Tenkorang (Ravenna), con 6 centri ciascuno. Il Carpi di Cassani invece cercherà di portare a casa il terzo risultato utile consecutivo dopo le due recenti vittorie consecutive con Perugia (2-0) e Bra (1-3). L’allenatore biancorosso andrà a riproporre il 3-4-2-1. Da qualche settimana non c’è il centravanti Gerbi, assente per infortunio. A lui si aggiungeranno le defezioni di Rossini in difesa, Forte e Forapani. A parlare del match contro l’Ascoli è stato il direttore sportivo Marco Bernardi.

"Con l’Ascoli sarà una bella sfida – afferma -. Sappiamo che affronteremo una squadra molto forte. I numeri parlano chiaro: 20 gol fatti e solo uno subito. Stanno viaggiando a vele spiegate, ma anche noi vogliamo giocarcela al meglio. Siamo in un buon momento e cercheremo di metterli in difficoltà, consapevoli di avere di fronte un avversario davvero di alto livello. Arezzo e Ravenna sono due squadre forti, ma con caratteristiche diverse. Il Ravenna è più fisico e strutturato, cerca spesso la verticalizzazione. L’Arezzo invece è più tecnico, meno fisico, e davanti hanno individualità che fanno la differenza. Tutte e tre sono forti e stanno tenendo un ritmo importante. Siamo solo ad un quarto di campionato, quindi oggi parlare di favorita sarebbe prematuro. Chi avrà più continuità farà la differenza. Mister Cassani è stata una scelta condivisa con il presidente Lazzaretti".

"Non volevamo – continua il direttore sportivo bianconero – stravolgere la filosofia di gioco, anche perché abbiamo mantenuto buona parte della rosa della scorsa stagione. Cassani è un tecnico giovane, emergente, che avevamo seguito con interesse. Condivide molte idee con il precedente allenatore, quindi il passaggio è stato naturale anche per i giocatori. Aver raccolto 14 punti ci soddisfa, ma restiamo con i piedi per terra. La stagione è lunga".

