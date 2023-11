Gli avversari. Reggiana, Bardi:: "Male a Cosenza»

La Reggiana prosegue la preparazione in vista del match che alla ripresa del campionato vedrà la formazione di Nesta sfidare l’Ascoli in casa nella gara prevista per sabato 25 novembre al Mapei Stadium (avvio alle 14). "Nell’ultima partita a Cosenza non abbiamo fatto bene – commenta il portiere Bardi -. Il nostro può sembrare un rendimento poco costante, ma se prendiamo le recenti partite l’ultima sconfitta risale alla trasferta di Terni. A seguire abbiamo fatto bene in casa col Bari, abbiamo vinto con Venezia, Feralpisalò ed abbiamo fatto una buona partita con il Lecco che sta dando filo da torcere a tutti. Dopo Cosenza vogliamo rifarci contro l’Ascoli, ma dobbiamo tenere presente che in serie B più si ha costanza e più si ottengono risultati positivi. Ogni partita va affrontata come fosse una finale. Il nostro obiettivo è la salvezza. È fondamentale stare uniti e tenere botta. Ecco il trucco per fare bene in questa categoria".