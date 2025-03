Gli edifici da recuperare. Quasi 900 sono abbandonati:: "Il progetto per ridargli vita"

Quasi 900. Per la precisione 854. Tanti sono gli edifici in stato di abbandono che si trovano su tutto il territorio comunale ascolano. E’ questo il risultato del censimento dei fabbricati rurali che è stato svolto, nell’ultimo anno, dai tecnici del Comune. L’obiettivo è dare la possibilità, ai rispettivi proprietari, di ristrutturarli, restituendo dignità agli stessi immobili e migliorando al contempo pure il decoro cittadino. "E’ stato effettuato un intervento importante e ringrazio tutta la struttura per l’impegno profuso – spiega l’assessore Gianni Silvestri –. Si trattava di un’attività necessaria, perché ci eravamo resi conto della presenza di troppi edifici non più curati, diciamo così, sia in città che nelle frazioni e nelle aree rurali. Pertanto, siamo riusciti a censirli e porre ordine a questa situazione. Coloro i quali sono proprietari di questi immobili verranno presto coinvolti in alcuni progetti mirati a riqualificarli. Presto cercheremo anche di dare maggiori dettagli su questa iniziativa. Intanto, però, abbiamo la mappa delle strutture in questione. Ai proprietari, come detto, daremo la bella opportunità di restituire decoro a queste abitazioni – conclude l’assessore –. Era un’idea, appunto, che avevamo da tempo e che finalmente potremo concretizzare".

Un altro obiettivo che l’assessore Silvestri intende raggiungere nel corso dei prossimi mesi, poi, riguarda il reperimento di nuove aree destinate a parcheggi. "Il centro storico soffre molto per questo problemi e i residenti hanno difficoltà – conferma Silvestri –. In sintonia con il sindaco Marco Fioravanti stiamo cercando di fare qualcosa per rimediare alla situazione. Insieme alla comandante della polizia locale, comunque, proveremo a recuperare qualche posticino in più per superare questo momento di criticità. Intanto, sempre in merito ai parcheggi, siamo riusciti ad avere un comodato d’uso gratuito in due aree: quella di via della Repubblica, di fronte all’ex palazzo della Sanità, grazie a un accordo con la Provincia, e quella di via Piceno Aprutina. In questo secondo caso sono stati recuperati circa cinquanta posti auto in un quartiere in cui spesso c’era carenza di parcheggi". Nei prossimi giorni, a tal proposito, ci saranno degli incontri per capire come intervenire in modo ulteriore.

Matteo Porfiri