Gli spogliatoi bianconeri. "Dovevamo sfruttare gli episodi»

La reazione del secondo tempo non è bastata per consentire ai bianconeri di riacciuffare il risultato. L’Ascoli esce sconfitto dal derby di coppa contro la Samb dopo aver giocato realmente mezza partita. Il Picchio visto fino all’intervallo è parso solo la brutta copia della corazzata ad oggi capace di vincere e convincere. Quella scesa in campo dall’inizio è stata una squadra scarica mentalmente, svogliata e poco precisa rispetto a quanto i tifosi si erano abituati. Nella ripresa finalmente l’Ascoli ha iniziato a giocare a calcio. "La Samb nel primo tempo ha sfruttato le situazioni di transizione – commenta il vice allenatore Agostinone -, nel secondo tempo invece abbiamo avuto il dominio del gioco. Chi ha giocato ha fatto molto bene. Siamo soddisfatti. Il primo gol potrebbe essere in fuorigioco, lo voglio rivedere". Archiviata la coppa ora l’Ascoli è chiamato al delicatissimo scontro per il vertice che domenica si consumerà in casa del Ravenna. "Ora ci prepariamo per la prossima sfida – prosegue -. Ci aspetta una grande sfida. Negli episodi, soprattutto nel secondo tempo, potevamo essere più fortunati e bravi. Avremmo potuto pareggiare. Ci sono state due partite secondo me. L’Ascoli deve puntare a migliorarsi ogni giorno, dopo undici gare stiamo dimostrando che il percorso di crescita è quello giusto. La gara è stata molto dispendiosa. Nel primo tempo in due transizioni avversarie ci siamo trovati impreparati, ma va detto che il nostro portiere non ha fatto nessun intervento. Stiamo valutando le condizioni di Pagliai, Guiebre, Nicoletti e Damiani. Vedremo nei prossimi giorni insieme allo staff medico. Dobbiamo pensare a migliorarci giorno dopo giorno. Siamo una squadra nuova che si sta amalgamando". Continua il momento positivo di Rizzo. Il centrale difensivo al Riviera delle Palme è stato uno dei migliori. Suo il gol capace di riaprire una partita che si era messa molto male. Tempestivo e puntuale l’inserimento su calcio piazzato su uno degli schemi provati. "Potevamo fare di più - ammette -, fa male ma bisogna pensare subito alle prossime partite. Nella ripresa c’è stata una bella reazione, tutti comunque hanno dato il massimo. Io voglio vincere sempre e qualcosa abbiamo sbagliato. Fisicamente sto bene. Sto dando sempre il massimo per farmi trovare pronto, poi per Ravenna deciderà il mister. Al Benelli daremo tutto per ottenere la vittoria. Non ho tanta voglia di parlare perché sto ancora rosicando per la sconfitta".

Massimiliano Mariotti