Gli Under 14 cadono contro la Ternana: poker degli umbri

ternana

4

ascoli

2

TERNANA: Volpini, Leoni (dal 22’ s.t. Dilvuio), Genovesi, Betti (dal 16’ s.t. Proietti), Baldi (dal 12’ s.t. Carlini), Gambino, Tintore (dall’11’ s.t. Badini), Morresi, Ciorba, Di Pietro, Fazzi (dal 32’ s.t. Panetti). Panchina: Agosto, Leandri, Ratini, Sestili. All. Battistoni

ASCOLI: Polini, Kapaj (dal 1’ s.t. Ciarrocchi), Pretto (dal 9’ s.t. Neri), Berardini, Viviani, Prifti, Marcoionni (dal 9’ s.t. Campanelli), De Berardinis (dal 1’ s.t. Diouf), Marozzi (dal 9’ s.t. Coderoni), Muratore, Lunsadisa. Panchina: Grassi, Mazzocchetti, Sirocchi. All. Bonfiglio

Arbitro: Vishal Kumar di Terni

Marcatori: al 9’ p.t. Marcoionni (A), al 10’ p.t. Lunsadisa (A), all’11’ p.t. rig. Gambino (T), al 14’ p.t. Ciorba (T), al 28’ p.t. e al 12’ s.t. Morresi (T)

Note – Espulso Morresi (T) al 39’ s.t.; ammoniti Morresi per la Ternana, Lunsadisa per l’Ascoli. Angoli: 2-2. Recuperi: 1’ p.t., 4’ s.t.

Altra brutta sconfitta per la formazione under 14 dell’Ascoli. I ragazzi allenati da Bonfiglio stavolta sono finiti ko per 4-2 nel confronto disputato in casa della Ternana. Inutili le reti bianconere messe a segno da Marcoionni e Lunsadisa.