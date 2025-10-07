Gori e D’Uffizi ancora a segno. Così l’Ascoli ha i suoi gemelli del gol

Gori e D’Uffizi: l’Ascoli ha i suoi gemelli del gol. Gli appassionati di vecchia data, ma probabilmente ne hanno sentito parlare anche i più giovani, ricorderanno bene il duo Pulici-Graziani. Il temibile tandem d’attacco che in serie A, riuscì a fare le fortune del Torino dal ‘73 all’81. Un’autentica macchina da gol formata da due giocatori ben differenti per caratteristiche, ma in grado di completarsi perfettamente. Un potenziale offensivo devastante – supportato dalla tanta qualità espressa da nomi impossibili da dimenticare quali Pecci, Sala, Zaccarelli – che si rivelò estremamente capace di aprire ogni tipo di difesa senza alcuna difficoltà. Il tutto chiaramente coordinato dalla regia dell’allora tecnico Gigi Radice che nella stagione 1975-76, proprio grazie a Paolino (21 reti) e Ciccio (15), seppe condurre il Toro alla vittoria dello scudetto. Il famoso ‘tremendismo’ granata, neologismo impiegato all’epoca per descrivere lo spirito di una squadra orgogliosa, rabbiosa in modo leale, mai doma e sempre tenace specie con le più forti. In questo primo scorcio di campionato il Picchio ha potuto affermare il proprio potenziale attraverso la finalizzazione mostrata complessivamente dall’intero reparto d’attacco, ma in maniera specifica soprattutto grazie al rendimento in zona gol prodotto da Gori e D’Uffizi.

Il primo ha tutte le qualità del classico bomber. Pressing alto, difesa della palla, doti aeree notevoli e lo spirito del vero stoccatore d’area di rigore. L’altro invece è la libera espressione di uno dai piedi buoni dotato di fantasia. Bravo nel saltare l’uomo e poi rifinire per i compagni, ma allo stesso tempo puntuale quando c’è da buttarla dentro. La classifica marcatori del campionato li vede già entrambi appaiati con 4 centri a testa, di rincorsa nei confronti di Tenkorang del Ravenna (6 marcature). Lo spirito espresso dai due attaccanti del Picchio è certamente quello giusto, così come sta manifestando l’intero organico bianconero. D’Uffizi è animato da un debito morale nei confronti della piazza, dopo l’amara retrocessione dalla B che non si riuscì ad evitare due stagioni fa. Gori si sta già mettendo a disposizione del gruppo con immensa generosità per cercare di riconquistare la cadetteria da protagonista. Chiaramente a suon di gol.

Tutti e due si sposano in maniera eccellente con la filosofia e l’idea di calcio voluta da Tomei sia in fase di possesso che in quella di non possesso. Il loro momentaneo bottino costituisce poco più della metà delle 15 reti complessive messe a segno dall’Ascoli. Senza alcuna ombra di dubbio saranno loro a trascinare i propri compagni con giocate sopraffine e gol pesanti. Entrambi a segno sabato scorso con il Bra cercheranno di ripetersi domenica prossima al Del Duca (avvio alle 17.30) nell’altro confronto interno col Pontedera dell’ex Menichini.

Massimiliano Mariotti