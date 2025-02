I bianconeri in visita ai detenuti del carcere del Marino

La squadra in visita alla casa circondariale di Marino del Tronto. Ieri una rappresentanza del Picchio ha fatto visita al carcere situato alle porte della città portando in omaggio varie divise da gioco da indossare in occasione dei tornei di calcio che saranno organizzati all’interno della struttura. Nell’occasione erano presenti il direttore sportivo Sforzini, il team manager Evangelista e i giocatori Livieri, Raffaelli, Curado, Adjapong, Carpani, Tremolada, Silipo, Corazza e Forte.

La delegazione bianconera è stata accolta dalla direttrice del carcere Daniela Valentini, dalla capo area educativa Cristina Sabatini, da Valentino D’Isidoro, istruttore responsabile delle attività sportive per il Csi (Centro Sportivo Italiano), e da Antonio Benigni, presidente provinciale Csi. A seguire nel campo sportivo del carcere dieci detenuti hanno dato vita ad una partita di calcetto cinque contro cinque. "Con la vostra presenza avete dato un’iniezione di adrenalina ai ragazzi del carcere", questo il commento della direttrice.