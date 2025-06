I diritti tv. Firmato l’accordo per la partnership:. Lega Pro anche quest’anno su Sky

Lega Pro e Sky hanno annunciato di aver siglato il rinnovo della partnership. Il nuovo title sponsor della serie C per la stagione 2025-26 sarà Sky Wifi. Il campionato di C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da nord a sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi è stato individuato come partner ideale per il torneo della terza serie perché unisce città, tifosi e passioni. Sky Wifi raccoglierà il testimone dopo le ultime due stagioni contraddistinse dallo sponsor Now. "È motivo di grande soddisfazione avere ancora Sky al fianco del nostro campionato - sostiene Matteo Marani, presidente della Lega Pro -. L’investimento di un’azienda leader nel settore della comunicazione è un importante segnale di continuità e di crescita. Sky rappresenta una vetrina molto apprezzata dalle nostre società, dai nostri giocatori e dagli appassionati di calcio. I numeri confermano un aumento delle presenze negli stadi e davanti agli schermi. Vogliamo proseguire in questo processo di espansione e siamo certi che il racconto del nostro calcio, fatto di giovani, passione e territori migliorerà ancora. Con altri 3 anni di serie C su Sky e Now saremo più forti e sempre più riconoscibili". Ecco quindi che anche per le prossime tre stagioni tutta la serie C sarà trasmessa su Sky e in streaming su Now.