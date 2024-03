I numeri della sfida con i liguri

Sampdoria-Ascoli, numeri a confronto. Quello previsto nel posticipo di lunedì sera (fischio d’inizio alle 20.30) sarà l’ottavo scontro, sommando sia le gare disputate al Del Duca che in terra ligure, tra due pretendenti che in questo finale di campionato proveranno a correre per due obiettivi ben differenti. Nei sette precedenti in cadetteria la Samp si è vista battere dall’Ascoli soltanto nel match del 4 giugno 1978, quando il Picchio dei record guidato da Renna si impose per 3-2 tra le mura amiche (centri bianconeri di Bellotto, Ambu e Roccetelli). Nelle ultime due sfide contro il Picchio invece i blucerchiati sono riusciti ad andare a segno solo con una rete, compreso il match d’andata del torneo in corso. Nei cinque precedenti incroci invece la Samp aveva realizzato 10 gol (in pratica 2 di media a partita). La formazione di Pirlo si presenterà in campo dopo aver ottenuto di recente un buon rendimento a livello di punti e risultati. I liguri infatti hanno vinto due delle ultime tre partite contro Cosenza e Feralisalò, perdendone soltanto una con la Cremonese. Un successo in più rispetto a quelli collezionati dai blucerchiati nelle precedenti otto gare dove invece i numeri prodotti non erano sembrati essere così esaltanti.

A seguito della serie di quattro vittorie consecutive ottenuto al Ferraris tra ottobre e dicembre 2023, la Samp poi non aveva più vinto alcuna delle successive sei gare casalinghe di campionato. I liguri non restano a secco di vittorie per più incontri interni di fila in B da un filotto negativo di 15 match fatto registrare tra il 1979 e il 1980. La formazione di Castori invece ha vinto due delle ultime tre trasferte di campionato, dopo avere strappato la posta piena soltanto una volta nelle precedenti 16 gare esterne in questa competizione. Inoltre, dopo l’1-0 contro la Feralpisalò nell’ultimo turno esterno, i bianconeri potrebbero provare a vincere due partite di fila lontano dalle mura amiche per la prima volta nell’attuale torneo. Samp e Ascoli sono due delle tre squadre, assieme al Cosenza, ad avere segnato meno reti (6 a testa) negli ultimi 15’ di gioco. Tra i blucerchiati il sorvegliato speciale sarà indubbiamente De Luca, a segno tre volte negli ultimi tre incontri. Il Picchio invece potrà ad affidarsi alla forza del gruppo, soprattutto dopo il brutto infortunio occorso a Pedro Mendes. Resta comunque quello del portoghese lo score migliore ottenuto ad oggi grazie ai suoi 11 sigilli.

mas. mar.