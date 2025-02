I precedenti sono a favore dei bianconeri

La sfida tra Ascoli e Ternana costituirà indubbiamente il match di cartello del 28esimo turno del girone b di serie C. La posta in palio sarà alta per entrambe le contendenti che allo stato attuale stanno cercando di correre all’inseguimento di ambizioni sostanzialmente differenti. I bianconeri stanno faticando per rincorrere quella zona playoff tornata a portata di mano soltanto dopo l’exploit di Pescara, grazie alla seconda vittoria in tre gare ottenuta con il nuovo tecnico Cudini. Gli umbri invece restano in piena corsa per la promozione diretta in B, ma nell’ultima uscita si sono fatti scappare l’occasione di rosicchiare terreno sulla capolista Entella che attualmente resta davanti a tutti con quattro lunghezze di vantaggio proprio sulle Fere. Il bilancio dei 26 precedenti già andati complessivamente in archivio al Del Duca parla nettamente a favore dei bianconeri che hanno vinto in ben 17 occasioni tra serie A, B e C1. Ad arricchire il quadro poi ci sono i 5 pareggi, mentre soltanto in 4 circostanze è stata la Ternana a prevalere. La tana del Picchio è sempre stato un campo particolarmente complicato per i rossoverdi, ma tutto sarà messo di nuovo in gioco nella partita di domenica. L’ultima sfida resta quella dello scorsa stagione in cadetteria che vide il trionfo della formazione di Viali. Nella gara disputata il 26 settembre 2023 a risolvere la pratica per 2-0 ci pensò il portoghese Pedro Mendes, autore di una splendida doppietta. Anche nell’annata precedente a prevalere furono i beniamini di casa con la guida tecnica di Bucchi. Il match d’esordio (14 agosto 2022) portò subito tre punti nella classifica dell’Ascoli che liquidò la questione per 2-1 grazie alle reti messe a segno da Botteghin e Collocolo davanti a quasi 8.500 spettatori. Esaltante invece il poker inflitto agli umbri dal Picchio di Sottil il 6 maggio 2022. Proprio grazie ad un ottimo finale di campionato la sua squadra seppe sfruttare la possibilità di tornare a disputare i playoff di B a distanza di tanti anni. Il 4-1 finale regalò al bianconero Tsadjout una serata magica con la sua prima tripletta. L’ultimo acuto delle Fere ad Ascoli invece risale al campionato 2016-17 di B e vide gli umbri passare per 2-1 con le firme di Avenatti e Falletti. Storicamente ad accendere la contesa è sempre stata la rivalità tra le due tifoserie. Nella stagione 2003-04 gli ultras del Picchio riuscirono a sottrarre uno striscione ai ternani per poi esibirlo in curva sud.

mas.mar.