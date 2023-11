I pugliesi recuperano il centrocampista Maita: ci sarà sabato

Buone notizie per il Bari in vista del prossimo confronto con l’Ascoli che andrà in scena sabato in un caldissimo San Nicola (avvio alle 14). Il tecnico Marino ha completamente recuperato il centrocampista Maita. Ieri mattina la squadra ha condiviso una prima parte di lavoro in sala video per poi scendere in campo . Qui i biancorossi sono stati impegnati in circuiti tecnici, lavoro tattico a tutto campo e serie di partitelle a ranghi misti su distanze. Ha continuato ad allenarsi con un lavoro personalizzato il fantasista Menez che difficilmente potrà essere arruolabile contro il Picchio. Fisioterapia invece per Maiello che resterà ancora out. Il club intanto ha annunciato il rinnovo contrattuale con il difensore Vicari che resterà legato al Bari fino al 2026: "Il difensore ha vestito per 51 volte la maglia del Bari trovando, proprio domenica a Brescia, la prima gioia in biancorosso, una gioia dal peso specifico altissimo che ha fruttato i 3 punti. Avanti così Francy".