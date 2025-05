Igor Protti: "I playoff di Serie C, un sogno per la promozione in cadetteria"

"I playoff possono realizzare un sogno". Parola di bomber Igor Protti. L’attaccante ha voluto commentare la fase conclusiva della stagione di serie C che andrà a decretare l’ultima squadra promossa in cadetteria. "I playoff sono una competizione molto importante – ha commentato –. Negli ultimi anni tante squadre hanno avuto la possibilità di crederci fino alla fine. Ai miei tempi non era così: si qualificavano solo la seconda e la terza. Tutto si consumava in maniera molto breve. Oggi è diverso, possono sognare tutti ed è bello così. Il calcio è fatto di fisicità, ma quando si arriva alla partita decisiva è l’aspetto mentale a prevalere. La differenza la farà la testa. È lì che si vedrà la forza di un gruppo. Il risultato è sempre frutto di un lavoro di squadra, non si vince mai da soli. La serie C è un campionato che conosco bene. L’ho giocato per tanti anni. Ho avuto la fortuna di arrivare anche in serie A e B, ma sono nato calcisticamente qui. È un categoria a cui sono davvero legato. Invito tutti a seguire i playoff. Saranno bellissimi, combattuti e pieni di emozione".