Il club rossoverde tra caos stipendi e proteste

Ternana-Ascoli, sfida in programma domenica sera alle ore 21 allo stadio Liberati e valevole per la seconda giornata del girone b del campionato di serie C, sarà diretta da Maksym Frasynyak della sezione di Gallarate. L’arbitro designato potrà vantare l’ausilio degli assistenti Giovanni Boato di Padova e Leonardo Tesi di Padova. Quarto uomo ufficiale invece sarà Erminio Carbasi di Arezzo. Dopo l’esordio del Football Video Support avvenuto nel primo turno, il sostegno della tecnologia proseguirà anche nel match di Terni vedendo in azione l’operatore Andrea Cecchi di Roma 1. Ad oggi Frasynyak non ha ancora fatto registrare precedenti né con l’Ascoli né con la Ternana. In casa rossoverde gli animi sono tutt’altro che sereni dopo le vicende delle ultime settimane. I seri problemi del club e la penalizzazione in arrivo, a seguito del mancato rispetto dei termini federali stabiliti (primo agosto) per adempiere al pagamento degli stipendi, sono stati seguiti dall’amara sconfitta incassata a Livorno (1-0) nella gara d’esordio. Al termine dell’incontro a sollevare un campanello d’allarme è stato Liverani. Il tecnico davanti ai microfoni ha chiesto rinforzi dopo alcune partenze importanti che di fatto hanno visto l’organico indebolirsi rispetto allo scorso anno. Nei giorni scorsi a manifestare un certo malessere erano stati invece i tifosi. Nell’occasione all’esterno dello stadio era stato esposto uno striscione rivolto al direttore generale: "Mangiarano Vattene". Un messaggio chiaro a firma ‘Vecchio stampo’, uno dei gruppi storici presenti in curva est. Nelle ultime ore a rispondere alle parole del tecnico della Ternana è stato l’ex patron, oggi sindaco, Bandecchi. "Liverani chiede notizie dalla società o da chi sta dietro – commenta il primo cittadino -, ma dietro non c’è nessuno. Credo si sia sbagliato. Io ho lasciato la Ternana con soldi in cassa e calciatori bravi. Una parte dei calciatori ha resto 8 milioni e mezzo alla società. Le mie squadre non hanno mai rischiato di retrocedere, quando le ho gestite io". Nel match contro l’Ascoli inevitabilmente la tensione sarà palpabile tra gli umbri che saranno chiamati a scendere in campo per fornire una risposta al pubblico di casa. La prevendita online non è mai stata avviata e finora l’acquisto dei tagliandi è stato possibile solo al botteghino del Liberati negli orari stabiliti. Sul tema biglietti attendono novità anche i sostenitori del Picchio che si stanno già organizzando per essere presenti anche a Terni.

mas.mar.