Il Como prepara la sfida di sabato al Del Duca

Il Como ieri pomeriggio ha ripreso la preparazione in vista del prossimo appuntamento in programma che sabato (avvio alle 14) vedrà la formazione di Longo di scena al Del Duca per sfidare l’Ascoli. Anche a Pisa i lariani sono andati davvero vicini ad un altro successo, poi di fatto sfumato con il gol del pari nerazzurro di Valoti. Nell’attuale stagione il prossimo avversario del Picchio sembrerebbe aver imboccato la strada giusta per andare a ricoprire un ruolo di rilievo della corsa ad un piazzamento playoff. Zona di classifica all’interno della quale il Como pare essersi stabilizzato. "Abbiamo avuto la seria possibilità di vincere la partita – ha commentato Longo dopo l’1-1 dell’Arena Garibaldi –. Questo crea rammarico, ma deve esserci anche la consapevolezza di una squadra che a Pisa ha disputato una gara di grande coraggio. Va fatto il merito ai ragazzi che sono stati propositivi. Al di là dei due pali colpiti abbiamo avuto altre due o tre occasioni importanti".