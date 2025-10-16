Il derby si gioca a tavola. Ascoli e Samb col vescovo: "Sia una giornata di festa»

Un pranzo di fratellanza in vista dell’attesissimo derby. Ascoli e Samb, due squadre gloriose di un unico territorio, ma da sempre divise dalla passione calcistica. Due piazze contraddistinte da orgoglio e fierezza che finalmente potranno tornare a sfidarsi come nelle accese partite d’altri tempi che poi hanno segnato l’ascesa di due club diventati protagonisti nel panorama nazionale di questo sport. Ben 39 anni di attesa sono pronti ad esaurirsi. Tra una decina di giorni il Del Duca tornerà teatro del leggendario confronto (domenica 26 alle 14.30) e poi dopo appena qualche giorno la sfida si trasferirà al Riviera delle Palme (mercoledì 29 alle 15) per il fatidico scontro della Coppa Italia di C. Il ritorno infine sarà quello programmato per il 4 marzo 2026 sempre a San Benedetto. Dopo un derby tanto atteso ecco quindi che giustamente il destino ha potuto apparecchiare alla perfezione per farne giocare tre in una sola stagione.

Le due piazze stanno già vivendo con particolare fervore il percorso che condurrà ai confronti previsti. Proprio per questo motivo ieri il vescovo Gianpiero Palmieri, da buon pastore delle diocesi delle due città, ha ben pensato di allestire un momento dove distendere gli animi e fondere i colori di entrambe le squadre in un pranzo alla Locanda Centimetro Zero dove sia Ascoli che Samb si sono potuti sedere alla stessa tavola. "Abbiamo raccolto da questa estate le gioie e le preoccupazioni relative al derby fra Sambenedettese e Ascoli – le parole del vescovo –. Da una parte le gioie perché il derby tornava dopo 39 anni. Dall’altra le preoccupazioni che un evento sportivo potesse trasformarsi in altro. Col rischio che qualcuno rovinasse la festa e lo stadio potesse essere teatro di violenze, contrapposizioni e interferenze che con lo sport non c’entrano nulla. A Simone e al gruppo della comunicazione delle nostre due diocesi è venuta in mente l’idea del pranzo fra le due squadre. La giornata di oggi è stata straordinaria, la partecipazione dei due presidenti è stata totale e convinta. Lo stesso per giocatori e per le due società. Tutti accomunati dall’idea di non rovinare un evento sportivo così bello. Questo è il messaggio del pranzo di oggi". Una scelta significativa quella legata alla Locanda Centimetro Zero di Pagliare. Questo il luogo in territorio neutro che ha potuto fare da cornice ad un momento significativo. Dopo il pranzo i giocatori di Ascoli e Samb hanno potuto già iniziare a tastare i rispettivi avversari con qualche partita a biliardino.

Massimiliano Mariotti