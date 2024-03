Il doppio ex. Juan Antonio ora è un cantante

Nuova vita per Juan Antonio che, dopo aver vestito anche le maglie di Sampdoria e Ascoli, ora ha deciso di intraprendere una proficua carriera da cantante. Proprio la musica rappresenta da sempre una delle sue grandi passioni, oltre al calcio chiaramente. Molti tifosi del Picchio ricorderanno alcune giocate risolutive del 36enne che in quella famosa stagione 2010-11 diede il suo, seppur piccolo, contributo nell’impresa firmata da Castori nel raggiungimento di una salvezza impossibile. Il bottino in casacca bianconera fu di un solo gol in 6 presenze a causa di qualche problema fisico che non gli consentì di scendere regolarmente in campo. L’unica firma così arrivò nel match interno vinto contro il Frosinone per 3-1 nell’incontro del 28 aprile 2011. Oggi Juan Antonio domina il palco con la band Francia ‘98, nome che richiama il Mondiale.