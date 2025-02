Il fischietto contro i romagnoli sarà Angelillo

Rimini-Ascoli, incontro in programma sabato prossimo allo stadio Neri con fischio d’avvio programmato alle 19.30, sarà diretta dall’arbitro Lucio Felice Angelillo. Il fischietto campano potrà vantare l’ausilio degli assistenti Alessandro Cassano di Saronno e Gennantonio Martone di Monza. Nel corso dell’attuale campionato Angelillo non ha mai incrociato la strada del Picchio, mentre risultano essere due i precedenti i precedenti fatti registrare in carriera con il Rimini: una vittoria e un pareggio per i biancorossi. Queste le altre designazioni di giornata: Campobasso-Pontedera (Burlando di Genova), Carpi-Pescara (Di Francesco di Ostia Lido), Milan Futuro- Lucchese (Gandino di Alessandria), Perugia-Vis Pesaro (Di Loreto di Terni), Pineto-Legnago Salus (Castellano di Nichelino), Sestri Levante-Pianese (Pasculli di Como), Ternana-Arezzo (Sacchi di Macerata), Torres-Gubbio (Poli di Verona), Virtus Entella-Spal (Zago di Conegliano).