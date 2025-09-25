Il muro dell’Ascoli è da record. Superato pure il Picchio di Renna

L’Ascoli di Tomei supera la formazione dei record di Renna. La granitica retroguardia del Picchio, ancora oggi l’unica imbattuta in Europa nelle cinque maggiori leghe (Italia, Inghilterra, Francia, Germania e Spagna), con il netto successo sul Pineto per 3-0 ha portato a 6 il numero di gare disputate senza subire neanche un gol. Un trend invidiabile anche dalle big che ha permesso di battere l’andamento fatto registrare all’inizio dell’indimenticabile annata 1977-78, quando in B i bianconeri riuscirono a centrare la promozione in serie A stabilendo quel primato di punti che nel corso degli ultimi anni nessuno è riuscito a valicare. I 61 mattoni sui quali fu eretto il ritorno in massima serie furono il frutto di 26 vittorie, 9 pareggi e soltanto 3 sconfitte. Altri tempi, altro calcio. Un bottino raggiunto in un momento storico dove i successi valevano 2 punti che se paragonato all’età contemporanea avrebbe visto l’Ascoli ottenerne 87. Una soglia altissima soltanto sfiorata da Empoli (85 punti nella stagione 2017-18), Benevento (86 nel torneo 2019-20), e poi di recente avvicinata neanche troppo dal Sassuolo nell’ultimo campionato cadetto (82). Eppure dietro anche quel Picchio qualcosa ogni tanto finiva per concedere. Un avvio stratosferico con un pari e 4 affermazioni di fila: Avellino (0-0), Lecce (1-0), Varese (0-3), Ternana (2-0), Cremonese (0-1). Alla sesta giornata i terribili ragazzi di Renna riuscirono a battere il Palermo, incassando però i primi due gol. Il confronto disputato al Del Duca domenica 16 ottobre 1977 finì 3-2 con i siciliani che, a sorpresa, passarono avanti con Majo per poi farsi infilare da Zandoli (autore di due reti) e Moro su rigore. Nel finale il penalty trasformato dal rosanero Brignani non mise in discussione la vittoria. Una settimana dopo i bianconeri impattarono 1-1 a Brescia per poi battere successivamente in casa la Samb 2-1 con due Quadri d’autore. Il bianconero rispose con una doppietta al momentaneo vantaggio rossoblù di Giani.

Oggi questo Ascoli può affermare con decisione di aver intrapreso un percorso simile. Due sole differenze: la categoria, il numero di successi. Nel primo caso infatti questo Picchio ha a che fare con il campionato di C. Nel secondo invece gli uomini di Tomei ad oggi possono vantare una vittoria in meno (4) e un pareggio in più (2). La testa della classifica che vede appaiate Arezzo e Ravenna (15 punti) dista solo una lunghezza. Nel prossimo turno in programma sabato a Sassari contro la Torres (alle 15) i bianconeri proveranno ad aumentare ulteriormente la scia con un altro risultato positivo. Ieri la squadra è tornata ad allenarsi. Le situazioni da valutare restano quelle di Oviszach e Del Sole.

Massimiliano Mariotti