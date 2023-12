Il Picchio cerca l’impresa come un anno fa

Il Picchio cerca l’impresa proprio come un anno fa. Al Penzo gli uomini di Castori saranno costretti a gettare il cuore oltre l’ostacolo per cercare di frenare la marcia inarrestabile di un Venezia capace di far registrare numeri importanti. Le recenti quattro vittorie consecutive parlano da sole e confermano la forza di un’organico che Vanoli sta guidando alla perfezione. L’Ascoli in laguna sarà chiamato a scardinare la difesa migliore del torneo: soltanto 11 i gol finora subiti. Nel cercare di farlo saranno preziose le prestazioni che i due bianconeri Mendes e Rodriguez andranno a mettere in campo nel consueto tandem d’attacco. Dietro di loro, sulla trequarti, Masini si prepara alla riconferma dopo quel riscatto atteso da due mesi. A centrocampo le assenze di Caligara e Falzerano apriranno alla possibilità di vedere Bayeye agire sulla corsia di destra dal primo minuto. Sul fronte opposto invece largo di nuovo a Falasco. La coppia di centrali alla quale spetterà l’arduo compito di neutralizzare lo sviluppo della manovra veneta potrebbe essere ancora quella composta da Di Tacchio e Gnahoré. Nel terzetto difensivo Bellusci completerà il reparto insieme a Botteghin e Quaranta. Tra le fila del Venezia potrebbe restare fuori un elemento importante come Pohjanpalo, ma tra gli uomini di punta dell’undici di Vanoli c’è anche Tessman. Di fatto è lui l’uomo in più del pacchetto mediano. "Mi sento bene – commenta il 22enne statunitense -, il nostro mister e lo staff ci prepara sempre per essere al massimo in ogni partita. Il segreto è lavorare duro ogni giorno e credere in ciò che si fa. Stiamo facendo sicuramente molto bene come squadra, ognuno sta dando il suo contributo e vogliamo continuare così. A centrocampo siamo tutti grandi giocatori, anche chi non parte titolare. Mettiamo molta energia e grinta nei nostri allenamenti per raggiungere un livello sempre più alto. La classifica non ci interessa, dobbiamo pensare di partita in partita e alla fine vedremo dove saremo. Non vediamo l’ora di scendere in campo davanti ai nostri tifosi che in questi mesi sono stati fondamentali per noi. L’Ascoli è una squadra pericolosa da affrontare, vogliono vincere per risalire la classifica e non sarà per niente facile. In mediana Busio ed io ci troviamo molto bene insieme. Il fatto che tanti giocatori diversi stiano andando in gol è una buonissima cosa, ma ovviamente vogliamo che i nostri attaccanti segnino e ci facciano vincere le partite. L’importante comunque è il bene della squadra".

mas.mar.