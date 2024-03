Il Picchio in ansia per le condizioni di Pedro Mendes

Ascoli di nuovo in ansia per le condizioni del suo gioiello Pedro Mendes. Il problema al retto femorale accusato nel finale dell’ultima gara disputata in casa contro la Reggiana (0-0) potrebbe costringere l’attaccante portoghese ad un nuovo forfait. Sarebbe il secondo guaio patito dal giocatore dopo l’infortunio alla caviglia riportato nel corso della gara persa in casa contro il Südtirol (1-2). Dunque piove sul bagnato per il Picchio che, dopo averlo recuperato appieno in occasione del confronto interno con la Cremonese (0-0) e delle recenti sfide successive, ora sarebbe nuovamente costretto a fare a meno del suo elemento più prolifico in termini di gol. Ben 11 i sigilli personali ottenuti ad oggi. Al contrario della mala gestione del giocatore imputata al tecnico Castori, in realtà il 24enne nel corso del confronto di domenica ad una decina di minuti dal termine del match era stato costretto a lasciare il campo per un fastidio. Subito dopo aver messo una vistosa fasciatura, Mendes così aveva deciso di rientrare per aiutare i compagni a difendere almeno il pareggio nella delicatissima fase finale della gara. Terminati i cinque cambi e con la squadra in inferiorità numerica per l’espulsione beccata dal portiere Viviano (la nona stagionale fatta registrare dai bianconeri) infatti non c’era assolutamente alcuna alternativa. Se non quella di chiudere addirittura in nove e con il serio rischio di vedersi superare da una Reggiana che proprio in quei frangenti aveva trovato campo e fiducia per tentare il forcing conclusivo. Alla fine così il centravanti ha deciso di stringere i denti fino al triplice fischio provando ad infastidire gli avversari e l’impostazione dal basso imbastita dagli ospiti. Nella ripresa dei lavori prevista al Picchio Village stamattina l’allenatore bianconero e il suo staff saranno chiamati a capire con attenzione quali sono le condizioni dell’attaccante e gli eventuali tempi di recupero.

A restare fuori per squalifica saranno inoltre Viviano e il centrocampista Di Tacchio. Il Giudice sportivo ha deciso di fermare entrambi un turno di stop. Nuova multa comminata al club per lancio di petardi (1.500 euro). La lista dei diffidati invece resta immutata: Bellusci, Botteghin, Falzerano, Nestorovski, Quaranta, Rodriguez. Contro i blucerchiati tra i pali farà il suo esordio da titolare Vasquez che ha già avuto modo di presentarsi bene contro la Reggiana.

