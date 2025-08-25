Il prossimo avversario. Domenica la trasferta in casa della Ternana

Rotto il ghiaccio con la Pianese (0-0), Tomei e i suoi uomini domani torneranno subito a lavorare sodo per preparare al meglio la prossima gara, che domenica 31 agosto (ore 21) vedrà l’Ascoli di scena al Liberati di Terni.

In casa Ternana resta ancora aperta la ferita per la finale playoff persa ai rigori col Pescara. I problemi economici del club e il fuggi fuggi generale dei migliori giocatori in rosa stanno creando non pochi problemi al tecnico Liverani, che a Livorno ha già incassato la prima sconfitta (1-0).

Il Picchio cercherà di sfruttare le fragilità degli umbri per provare a centrare i primi tre punti. L’Ascoli riprenderà gli allenamenti domani. Nelle prossime ore Tomei spera di poter avere a disposizione anche Corradini, che il direttore sportivo Patti sta cercando di acquistare per consentire al reparto di centrocampo di accrescere il proprio potenziale.

Nel frattempo il tecnico bianconero ha potuto avere buone notizie da Ndoj, che ha dimostrato di avere recuperato la migliore condizione fisica.