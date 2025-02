Il reparto difensivo non convince. Esordio positivo per Odjer

Raffaelli 5,5. Salvato dalla traversa sulla conclusione di Langella, si fa notare per alcune buone uscite in presa alta. Sulla girata di Parigi si fa sorprendere dal tiro in diagonale. Intuisce, ma non intercetta il rigore. Ammonito.

Alagna 5,5. Come spesso gli capita, fa bene la fase offensiva, mentre soffre il dover rincorrere gli avversari quando c’è da difendere.

Piermarini 5. Il giovane difensore torna titolare e fatica a tenere la posizione. Parigi gli fa venire il mal di testa, lo anticipa ad inizio ripresa e con una girata infila la palla in rete.

Curado 5,5. Anche lui fatica in fase di marcatura su Gagliano che gli scappa e colpisce la parte alta della traversa. Guida la difesa con personalità anche quando il Rimini si riversa nella metà campo bianconera. Ammonito.

Adjapong 6. Conferma i progressi già mostrati contro il Carpi. Buon primo tempo. Cala nella ripresa quando l’Ascoli, in dieci, bada solo a non subire una goleada. (Dal 35’st Tremolada sv).

Baldassin 5,5. Soffre l’esordio, ma alterna buone cose ad errori di precisione in fase di impostazione. Sostituito dopo l’espulsione di Marsura. (Dal 1’st Maurizii 5. Perde un pallone velenoso davanti alla difesa da cui nasce il rigore del raddoppio).

Odjer 6,5. Esordio positivo per il nuovo mediano che gioca con il peso di una ammonizione presa nella prima parte del match, ma che trovi ovunque nelle coperture e nelle ripartenze.

Varone 5. Nel nuovo centrocampo deve trovare lo spazio e le misure. Poco lucido, rifila un calcione a Parisi per il rigore del raddoppio.

Silipo 5,5. Gioca un buon primo tempo ed è anche l’unico a concludere verso la porta avversaria seppure troppo centralmente. Cala nella ripresa. (Dal 16’st D’Uffizi 5. Si presenta subito con un tiro calciato sul fondo, poi sparisce).

Corazza 5. Servito poco e male non la prende praticamente mai. Si sperava che con la fine del calciomercato potesse ritrovare serenità, ma anche anche con il Rimini la sua prova è deludente. (Dal 35’st Forte sv)

Marsura 4,5. Espulso per un’entrata dura sulla caviglia di Langella, ma non così violenta da meritare il cartellino rosso. Lascia la sua squadra in inferiorità numerica e in balia dell’avversario.

All.: Cudini 5. Butta subito nella mischia gli ultimi due arrivati Odjer e Baldassin. Benino la fase difensiva, almeno fino all’espulsione di Marsura. Male quella offensiva. Un solo tiro in porta, quello di Silipo nel primo tempo, e il centravanti lasciato solo nella morsa della difesa avversaria. Dopo il primo gol del Rimini la sua squadra scompare dal campo. Sostituzioni incomprensibili e tardive.

Valerio Rosa