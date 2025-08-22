Il rinforzo per l’attacco è Chakir. Aveva segnato all’Ascoli in Coppa

L’Ascoli rinforza il reparto d’attacco con un ingresso di rilievo. Nelle ultime ore il club di corso Vittorio Emanuele è riuscito a cavalcare positivamente la possibilità venuta ad esistenza con il Pineto per la cessione a titolo definitivo dell’attaccante Mohammed Chakir. Domenica sera il centravanti della formazione abruzzese era risultato decisivo nel corso della gara di Coppa Italia impattata 2-2 dal Picchio e poi decisa in favore degli uomini di Tomei ai calci di rigore. Il 24enne di Guastalla durante la disputa dei 90’ regolamentari aveva lasciato lo zampino su entrambi i gol del Pineto. Sua la preziosa triangolazione con la quale il centrocampista Schirone era riuscito a gelare dalla distanza Vitale con un sinistro a giro da fuori area. Sempre lui il protagonista poi dell’azione del 2-2 dopo il pasticcio difensivo commesso dal portiere dell’Ascoli. A distanza di pochissimi giorni così Chakir è finito per andare a vestire la maglia della squadra affrontata nel primo turno eliminatorio di coppa. Il giocatore ha deciso di legarsi con l’Ascoli attraverso un vincolo contrattuale di due anni con opzione. Con il suo arrivo il direttore sportivo Matteo Patti di fatto è riuscito a completare l’assortimento del reparto offensivo. Anche nel fornire un’adeguata alternativa a bomber Corazza, ora il timoniere del Picchio potrà contare su un altro elemento in grado di mantenere lo stesso livello di pericolosità sprigionato in area avversaria. L’annuncio ufficiale è giunto nel tardo pomeriggio, ma Chakir si è già aggregato al gruppo per poi essere già convocato e magari impiegato nel corso della gara di domani contro la Pianese. Confronto programmato al Del Duca con avvio alle 18 che sancirà l’inizio del campionato dei bianconeri.

Chakir si prepara a vivere la stagione della sua possibile consacrazione dopo alcune annate generose ma trascorse soprattutto a lavorare al servizio della squadra piuttosto che finalizzate nel consentirgli di andare in gol con una certa regolarità. In C, dopo la parentesi alla Reggiana, il centravanti ha indossato in sequenza le maglie di Legnago (2020-21), Renate (2021-22), Pro Patria (2022-23) e Pineto (2023-24 e 2024-25) totalizzando complessivamente 16 reti in 157 presenze nella regular season e mettendo a segno 2 centri in 7 incontri nella Coppa Italia di categoria. La squadra anche ieri al Picchio Village ha proseguito la preparazione in vista del grande appuntamento di domani. L’esordio in casa contro la Pianese di Birindelli ha generato grande fermento all’interno della piazza che scalpita per vedere all’opera la formazione di mister Tomei. Il calcio estivo è ormai alle spalle e adesso si comincia a fare sul serio. Nelle ultime sedute di lavoro programmate pr oggi e domani mattina l’allenatore dell’Ascoli potrà riuscire a sciogliere le riserve sull’undici titolare da mandare in campo dal primo minuto.