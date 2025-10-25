Il ritorno di Tomei in panchina. Così è riuscito a far volare l’Ascoli

Francesco Tomei scalpita per tornare alla guida del suo Ascoli. Costruire un cavallo da corsa e vederlo vincere, senza poter salire in sella, possiamo immaginare bene quanta sofferenza potrebbe produrre per chi è abituato a vivere quotidianamente sul campo di gara. L’allenatore del Picchio, dopo la lunga squalifica di 7 giornate, domani finalmente potrà tornare a prendere in mano le redini di una squadra che nel frattempo è diventata grande. Senza di lui il gruppo è stato encomiabile nel caricarsi sulle spalle, assieme alla presenza del vice Agostinone, tutta la responsabilità di quanto stava accadendo. Lucidità massima, maturità da veterani e soprattutto la capacità di dominare le partite come Tomei ha sempre ammesso dal principio. Il risultato è stato superlativo con ben 19 punti conquistati a fronte dei complessivi 24. Due soli gol subiti contro Bra (4-1) e Carpi (1-1). Ma soprattutto nessuna sconfitta incassata. L’Ascoli si presenterà al grande appuntamento di domani come l’unica squadra ancora imbattuta del campionato. Un primato conquistato con fatica e sudore attraverso i duri allenamenti che ogni settimana i bianconeri portano avanti sotto le direttive del proprio timoniere. Le stesse situazioni poi replicate alla perfezione nel giorno della partita. La lontananza da quell’amato rettangolo verde si è fatto sentire.

Il derby con la Samb sancirà anche il grande ritorno in panchina di colui che in soli tre mesi ha plasmato un organico completamente rinnovato, amalgamandolo il tutto e facendolo diventare una macchina quasi perfetta. Diciamo quasi, perché come i bianconeri continuano a ripetere nelle varie uscite pubbliche, ci sono ancora ampi margini di miglioramento. E se il livello di gioco espresso è già questo, chissà dove questo Ascoli si è prefissato di voler arrivare. Il duello calcistico che andrà in scena domani (avvio alle 14.30 col segnale dell’arbitro Di Francesco di Ostia Lido) sarà l’occasione ideale per consentire al tecnico bianconero di tornare ad essere il trascinatore di un Picchio che adesso vuole continuare a sorprendere vincendo. Quando siamo giunti alla decima giornata d’andata della regular season Tomei sta viaggiando con una media di 2,4 punti a partita.

Un ritmo incessante, superato momentaneamente soltanto dall’Arezzo (27), e tenuto da un Ravenna (24) intraprendente. Nei gol fatti (21) e in quelli subiti (2) l’Ascoli ha fatto registrare statistiche e numeri certamente superiori ad ogni avversario. In un derby che non deciderà il campionato, ma che tutto il popolo bianconero vuole assolutamente vincere, l’Ascoli e il suo condottiero cercheranno di sfornare un’altra prestazione convincente. La gara che andrà in scena si giocherà soprattutto sui nervi e sulla capacità di gestire i momenti delicati del confronto. Cosa che i bianconeri hanno già dimostrato di saper fare molto bene.

Massimiliano Mariotti