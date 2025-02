Il tecnico Baldini mastica amaro:: "Giusti i fischi dei tifosi"

Il dopo gara dell’Adriatico è stato particolarmente amaro per Baldini e il suo Pescara che ormai non vincono in casa da ben tre mesi. Il tecnico del Delfino al triplice fischio finale non ha potuto nascondere tutta la propria amarezza per la sconfitta incassata contro l’Ascoli. "I cambi non hanno migliorato niente – il commento dell’allenatore -. Fino al gol del pareggio loro, avevamo fatto bene. Preso l’1-1 è scesa l’autostima. Giustissimi i fischi dei tifosi. L’ultima parte di gara ci fa pensare di non essere in grado di creare qualcosa di importante. Ma io non sono qui per questo. Stasera l’unica cosa positiva è che abbiamo 47 punti e con qualche altro punticino possiamo fare i playoff. Siamo questi, bisogna essere bravi a non piangerci addosso e guardarci allo specchio. Bisognerà fare più punti possibili nelle ultime 11 partite. I problemi vanno affrontati e risolti se si è uomini. Le scuse non servono a niente. Dobbiamo essere bravi a riprenderci. Non dobbiamo spaventarci e andare avanti per la nostra strada".