In B il Ferraris finora è tabù: i precedenti

Sampdoria-Ascoli sarà un confronto che riporterà alla luce alcune pagine indelebili della storia dei due club, spesso finiti per trovarsi l’uno di fronte all’altro sia in A che in B. Il Picchio tornerà al Ferraris dopo la gara di Coppa Italia della passata stagione che vide i bianconeri, allora allenati da Bucchi, uscire a testa alta contro la formazione di Stankovic nonostante l’eliminazione maturata a seguito dei calci di rigore. Qui i blucerchiati la spuntarono per 11-10 (2-2 il risultato al termine dei due tempi supplementari). Tre invece i precedenti fatti registrare in cadetteria con un bilancio complessivo che parla di 2 vittorie dei liguri e un pari.

Il primo incrocio in B è quello risalente alla stagione 1977-78. L’inarrestabile Ascoli di Mimmo Renna in casa dei blucerchiati incassò una delle uniche 3 sconfitte in campionato. Il match del 18 gennaio fu un’altalena di emozioni iniziate con il momentaneo vantaggio bianconero di Ambu dopo soltanto 4’, poi proseguite con il pari di Saltutti e il sorpasso di Chiorri. Dal dischetto l’infallibile Moro siglò il momentaneo nuovo pari prima della rete decisiva messa a segno da Tuttino per il definitivo 3-2 in favore della Samp. Nuovo appuntamento nel torneo cadetto 25 anni dopo. Stavolta arrivò una disfatta per il Picchio di Pillon che al cospetto della squadra di Novellino non riuscì ad evitare un pesante 3-0. A calare il pesante tris ci pensarono Bettarini, Colombo e Bazzani. A fine stagione i blucerchiati tornarono in A conquistando il primo posto, a parimerito con il Siena (entrambe chiusero con 67 punti). L’ultimo duello infine è quello datato 17 marzo 2012 con l’Ascoli di Silva che riuscì a resistere in dieci fino allo 0-0 finale dopo il rosso esibito al difensore Ciofani in apertura di ripresa. Per uno strano scherzo del destino a dirigere quell’incontro fu proprio Nasca di Bari che, in vista del match di lunedì prossimo, è stato designato al var.

In mezzo a tutto ciò c’è davvero tanta serie A tra i liguri e il club di corso Vittorio Emanuele. In massima serie infatti sono 12 i duelli andati in scena: 8 vittorie della Samp, 2 pareggi e 2 acuti del Picchio. Ad accomunare le due società la figura del maestro Boskov che scrisse capitoli indimenticabili sia nel golfo che sotto le cento torri. Oltre ad alcuni doppi ex. Su tutti chiaramente spicca Nicolini, giocatore e allenatore dell’Ascoli che per tanti anni costituì una colonna portante dell’undici di Carletto Mazzone.

mas.mar.